Alejandro Sanz se produira deux nuits au CaixaBank Polo Music Festival | Culture et divertissement

Alejandro Sanz se produira deux nuits à la deuxième édition du CaixaBank Polo Music Festival, qui se tiendra du 22 mai au 7 juin au Real Club de Polo de Barcelone et dont la scène comprendra également des artistes tels que Hombres G, Juan Magán, Famille de phares, Ara Malikian ou Aitana.

Le festival, organisé par Clipper’s Live et GTS avec le parrainage de CaixaBank, aura pour seule scène le Real Club de Polo de Barcelone, avec deux formats: stand et piste avec une capacité de 4272 personnes, et stand et stands avec 2810 emplacements.