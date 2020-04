Alerte Concamin pour le manque de ressources des PME pour les salaires

Bien que les grandes entreprises puissent contourner le ralentissement économique, les employés des petites entreprises courent de plus grands risques

Notant que petites et moyennes entreprises sont menacées par la pandémie, la Confédération des chambres industrielles du Mexique (Concamin) Il a averti que, au total, 1 170 000 entreprises du pays suspendraient les opérations du Covid-19 et, bien que, selon la loi, elles doivent verser des salaires, il existe une incertitude quant au nombre d’industries qui seront en mesure de respecter cette obligation.

Le président du Concamin, Francisco Cervantes Diaz, Il a expliqué dans une interview avec Aristegui Live, que la plus grande préoccupation existe dans microentreprises et industries familiales qu’ils n’ont pas de flux économique parce qu’ils ont arrêté leurs activités en raison de l’urgence décrétée par le gouvernement fédéral.

“Comment allez-vous faire ceux qui ont déjà arrêté le flot?Telle est la question. Les grandes entreprises vont gérer d’une manière ou d’une autre mais nous allons nous préoccuper des micro-entreprises et des entreprises familiales, c’est là que nous devons travailler main dans la main avec le secteur des travailleurs pour savoir comment nous allons le faire “, a-t-il déclaré. Par exemple, il a expliqué que les industries de l’essence et de la restauration sont touchées par l’arrêt des activités et l’obligation de payer les salaires avec un flux minimum de pourboires pour les employés.

Pendant ce temps, il se souvenait que Le Mexique est le septième pays manufacturier Au niveau internacional.

Cependant, il a souligné que le secteur du travail ressent déjà le manque de flux économique en raison de l’expansion mondiale du coronavirus.

“Au moment où les États-Unis clôturent leur industrie automobile et le Mexique est le quatrième plus grand exportateur d’automobiles, vous pouvez imaginer interruption d’emploi dans les chaînes de chaque secteur, le problème n’est pas mineur “, a-t-il déclaré.

Pour faire face à ce panorama, il a annoncé que le Concamin tient des réunions avec le secteur du travail pour intégrer un protocole qui leur permet de faire face à la urgence sanitaire avec le moins d’impact économique.

«Nous voulons avoir un protocole en pensant au 30 avril ou au 1er mai et définir ce que nous devons faire la première, la deuxième, la troisième semaine, puis, lorsque cela sera rouvert par étapes. Nous ajoutons à secteur des travailleurs afin que nous le fassions conjointement avec le gouvernement », a-t-il indiqué.

Cervantes Díaz a rapporté que le Concamin a participé à la réunion que les hommes d’affaires ont tenue cette semaine avec le président Andrés Manuel López Obrador, qui leur a dit que des prêts des banques de développement sont attendus mais que ce sera jusqu’à dimanche prochain quand il fera rapport sur le plan de atténuation économique.

«Le président est très concentré sur les microentreprises et les entreprises familiales ainsi que sur l’informalité. Nous sommes d’accord avec cette partie, car en ce moment, c’est là où cela est nécessaire et, surtout, pour atténuer la partie sécurité, nous sommes préoccupés par beaucoup de choses et nous essayons dans la mesure du possible d’avoir un protocole d’amortissement“Il a ajouté.

Concamin, a-t-il dit, continuera d’établir une communication avec le gouvernement fédéral par le biais du chef du bureau de la présidence, Alfonso Romo, et le secrétaire aux relations extérieures, Marcelo Ebrard.