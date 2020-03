Alerte de licenciements massifs de travailleurs domestiques par Covid-19

Les travailleurs qui continuent de travailler ont indiqué qu’ils ne bénéficiaient pas de mesures de protection pour leur santé telles que gants, gel antibactérien ou masques faciaux.

Des dizaines de travailleurs domestiques ont été licenciés sans justification ces derniers jours en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19, a averti Andrea Santiago Páramo, coordinatrice de la cause Work at Home de la fondation Nosotrxs.

Interviewé dans le cadre de Journée internationale des travailleurs domestiques, qui est commémorée le 30 mars, la fondation a reçu les plaintes via la page du réseau social “Mon travail compte”, où les victimes ont exposé leurs témoignages, où elles expliquent ce que envisager des abus de la part de leurs employeurs.

Le militant a noté que beaucoup ont été licenciés sans compensation, d’autres ont été envoyés au repos sans salaire et on leur dit qu’ils seront appelés “jusqu’à nouvel ordre” à mesure que la crise sanitaire passera.

Dans l’un des messages de la page «Mon travail compte», daté du 25 mars, on peut lire que l’une des personnes touchées a été licenciée après avoir travaillé pendant 12 ans avec un anesthésiste militaire à la retraite et «aujourd’hui il m’a juste dit de ne pas y aller demain à cause de la situation que nous traversons, auquel je lui ai dit d’aller de l’avant quelques semaines et plus tard, il les remplacerait, auquel il a dit non. “

Dans le message, le travailleur, originaire de Puebla, a demandé une liquidation équitable.

En outre, il existe d’autres travailleurs qui continuent de travaillerMais les employeurs ne leur accordent pas de mesures de protection pour leur santé afin de prévenir la propagation de Covid-19, telles que des gants, du gel antibactérien ou des masques faciaux, a déclaré le militant.

“Ils continuent d’être l’un des groupes de population les plus touchés, d’autant plus que la plupart d’entre eux n’ont pas de sécurité sociale”, a expliqué Santiago Páramo.

Au cas où ils attraperaient le virus, ils ne pourront pas accéder aux services de santéat-il indiqué.

Les travailleurs domestiques sont canalisés Procureur fédéral pour la défense du travail afin qu’ils puissent déposer leur plainte par téléphone ou auprès du Syndicat national des travailleurs domestiques qui peut fournir des conseils juridiques, a-t-il conclu. (Ntx)