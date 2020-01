Alex Txikon foulera Ama Dablam, premier sommet cet hiver en Himalaya | Sports

L’alpiniste basque Alex Txikon a piétiné ce matin le sommet d’Ama Dablam (6 858 mètres), “le premier sommet de cet hiver dans l’Himalaya”, dans sa phase d’acclimatation pour tenter dans les prochaines semaines la première ascension de l’Everest dans ce saison de l’année.

Comme indiqué par son équipe de soutien de Txikon, Jonatan García, Pasang Sherpa, Cheppal Sherpa et Kalden Sherpa “ont quitté le camp 3 à 4 h 30, heure locale (4,45 heures plus tôt en Espagne) et après presque six heures de montée, ils ont atteint le sommet vers 5h30, heure espagnole.