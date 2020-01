Alexander Sims: “La chaleur et la vitesse marqueront le Grand Prix de Santiago” | Réseaux sociaux sportifs

Le pilote britannique Alexander Sims (BMW et Andretti Motorsport), actuel leader du championnat de Formule E, a estimé jeudi que la chaleur lors du Grand Prix de Santiago du Chili et la vitesse permise par le circuit chilien seront déterminantes pour l’avenir de la course de ce samedi.

Sims a déclaré dans une interview à Efe dans la capitale chilienne que ces deux points détermineront le résultat des pilotes et des voitures dans les 45 minutes qui rouleront sur le circuit semi-urbain du parc O’Higgins, au centre-ville de Santiago, au Chili.