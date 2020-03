Alfa Romeo retrouve ses origines de grands modèles touristiques avec la Giulia GTA | Moteur

Alfa Romeo a retrouvé ses origines de constructeur de grands véhicules touristiques «allégés» avec la Giulia GTA, un modèle qui accepte déjà les réservations et qui a une version plus extrême, GTAm, dont il ne prévoit de commercialiser que 500 unités certifiées et numérotées .

En raison de l’exclusivité des deux modèles, la marque italienne a développé un processus de vente personnalisé, qui comprend “un kit d’expérience” composé d’un casque aux couleurs spéciales de la GTA, un ensemble de course complet (combinaison, gants et chaussures) , une toile personnalisée pour protéger le véhicule et un parcours de conduite spécifique.

La nouvelle version de la berline Giuilia est un hommage à la Giulia GTA de 1965, la “Great Tourism Alleggerita” développée par Autodelta à partir de la Giulia Sprint GT qui a accumulé des succès sportifs dans le monde entier.

La nouvelle Giulia GTA dérive de la Giulia Quadriflogio et est équipée du moteur le plus puissant de la marque italienne, le 2.9 V6 bi-turbo, qui a gagné 30 ch de plus, jusqu’à 540 ch. Avec la fonction “Launch Control”, elle passe de 0 à 100 km / h en 3,6 secondes.

De plus, les ingénieurs ont utilisé les connaissances techniques de la Formule 1 pour augmenter la charge aérodynamique du véhicule et réduire son poids de 100 kilos (jusqu’à 1520 kg) grâce à l’utilisation de matériaux légers tels que la fibre de carbone dans divers composants de la voiture.

Selon Alfa Romeo, cela a permis à Giulia GTA de devenir la meilleure de sa catégorie, avec un rapport poids / puissance de 2,82 kg / ch.

Des roues à écrou unique de 20 pouces et un système d’échappement central Akrapovic en titane intégré dans le diffuseur arrière en fibre de carbone pour lui donner un son caractéristique sont quelques-unes de ses principales caractéristiques extérieures.

À l’intérieur, un revêtement à cent pour cent en Alcantara se distingue sur le tableau de bord, les panneaux de porte, le plafond, les montants latéraux et le siège central.

Dans le cas du GTAm, qui ne dispose que de deux sièges, l’utilisation du revêtement Alcantara a également été utilisée pour combler l’espace laissé par la banquette arrière, dans laquelle des moulures spécifiques ont été placées pour stocker les casques et un extincteur.

Les autres caractéristiques distinctives de l’intérieur sont les applications de carbone mat et, dans le GTAm, la présence d’un arceau de sécurité et l’absence de panneaux de porte, qui pour l’ouverture ont une sangle au lieu d’une poignée.