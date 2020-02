Ali Tsunoda resplendit et termine 5ème à Düsseldorf | Sports pratiques

Le jeune judoka espagnol Ali Tsunoda Il a brillé à nouveau, cette fois dans le Grand Chelem de Düsseldorf (Allemagne), où il a terminé en cinquième position, dans la catégorie des moins de 70 kilos,

L’Espagne reste ainsi dans le médaillon avec deux bronzes, obtenus par Julia Figueroa et Alberto Gaitero le premier jour, manquant ce dimanche de la dernière séance, et après n’avoir ajouté aucun métal ce samedi.

Toujours à 17 ans, Tsunoda continue de progresser. Si par le passé le Grand Prix de Tel Aviv avait décroché la médaille de bronze, devant certains des premiers du classement des -70 kg, ce samedi a fait un autre pas en avant, étant parmi les meilleurs dans un test de la niveau maximum Tout comme l’allemand.

Si l’année dernière, c’était très important pour les Espagnols, avec une médaille d’or au championnat d’Espagne dans les catégories senior, junior et moins de 18 ans, en plus d’avoir également décroché l’or en Coupe du monde européenne et U-18, ensemble à l’argent dans les moins de 21 ans européens, c’est imbattable dans sa progression.

Excellentes performances

La compétition a commencé par la victoire sur la Suisse Alina Lengweiler, puis laissez de côté l’Autrichien Michaela Polleres, cinquième du classement mondial, pour poursuivre sa troisième victoire, face au judoka de Taipei Liu-Yung Shang. La coréenne Sengyeon Kim a bloqué son chemin vers la lutte pour l’or.

Cependant, il ne s’est pas effondré mais en séries éliminatoires, il a dépassé les Irlandais Megan Fletcher, jouer le bronze avec le français Margaux Pinot. Ce fut un combat très serré pour le podium, dans lequel ils ont dû atteindre un temps supplémentaire, jusqu’à ce que les Français soient imposés.

Dans cette même catégorie, Maria Bernabeu Il a terminé septième après avoir perdu lors de son premier combat des éliminatoires contre l’Allemande Giovanna Scoccimarro, après avoir remporté ses deux premiers matchs et être tombé précisément au gala du Pinot.

En ce deuxième jour, en plus, Salvador Cases a été éliminé au deuxième tour en -73 kg; comme Alfonso Urquiza, en -81 kg, tandis que Cristina Cabaña n’a pas passé le premier tour en -63 kg.

Premier jour

La journée d’ouverture du tournoi allemand a eu beaucoup d’importance en Espagne, avec un bilan de deux médailles de bronze, grâce à Julia Figueroa dans la catégorie des -48 kg, et Alberto Gaitero, en -66 kg.

Mais ils n’étaient pas les seuls à se classer parmi les huit premiers, puisqu’ils étaient également dans la lutte pour le podium Ana Pérez Box, qui a terminé septième en -52 kg, et Francisco Garrigós, également septième en -60 kg.

