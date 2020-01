Aliseda vend 1 100 actifs commerciaux pour 162 millions | Les entreprises

Aliseda Inmobiliaria a vendu 1 100 actifs commerciaux (entrepôts, bureaux, locaux et hôtels) d’une valeur de 162 millions d’euros, ce qui s’ajoute au lancement sur le marché de plus de 1 000 sols à travers l’Espagne commencé en novembre.

Le plan de vente d’actifs commerciaux, qui dispose de moyens de financement et s’adresse aux entrepreneurs et investisseurs immobiliersIl couvre 49 ensembles d’actifs disponibles en Navarre, 39 à Vizcaya, 36 à Barcelone, 28 à Séville et Pontevedra, 25 à La Corogne et Grenade et 19 à Murcie.

La campagne durera jusqu’au 31 mars

Par type de biens, 47, 4% sont des locaux commerciaux, 24%, des bureaux et 23,8%, des bâtiments industriels, auxquels s’ajoutent douze hôtels.

En parallèle Aliseda – joint-venture du fonds d’investissement Blackstone et Banco Santander pour la gestion immobilière de 10,3 milliards d’euros d’actifs immobiliers et de prêts de Banco Popular – prolonge jusqu’en mars le plan de vente de 2,7 millions de mètres carrés de terrain qu’elle a lancé en Novembre, avec 300 nouvelles parcelles d’une valeur de 150 millions d’euros.