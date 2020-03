Allergie au coronavirus de l’UEFA | Réseaux sociaux sportifs

Le Congrès de l’UEFA qui s’est tenu mardi à Amsterdam a été marqué par la crainte d’une suspension ou du report de la Coupe d’Europe 2020 par le coronavirus. Le leader du football européen, Aleksander Ceferin, était mal à l’aise face aux questions répétées à ce sujet.

À première vue, la peur du virus n’était pas perceptible dans la “Beurs van Berlage”, le bâtiment choisi par l’UEFA pour son événement et qui accueillait au début du XXe siècle la Bourse d’Amsterdam. Le congrès s’est tenu normalement, au-delà d’un panneau à l’entrée qui invitait les participants à se laver les mains fréquemment et à se couvrir la bouche avec leurs avant-bras ou avec un mouchoir s’ils toussaient. Il a également recommandé de ne pas toucher ses yeux, son nez et sa bouche.