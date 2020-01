Alliance ibéro-américaine entre l’audiovisuel et le tourisme dans l’industrie du platine | Mexique | Édition Amérique

Les Xcaret Platinum Awards ont créé Platino Industria, un point de rencontre et un marché pour les secteurs de l’audiovisuel, du tourisme et de l’éducation en Amérique latine qui réunira plus de 300 producteurs et 700 professionnels à la recherche de projets commerciaux communs en faveur de la culture de la région .

Platino Industria se tiendra du 1er au 3 mai au Barceló Maya Arena Convention Center de Riviera Maya (Mexique), dans le cadre de la VII édition des Xcaret Platinum Awards, dans le but de fournir des opportunités commerciales aux producteurs, réalisateurs, distributeurs, investisseurs, commissions cinématographiques ou prestataires de services cinématographiques et audiovisuels.