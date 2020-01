Almodóvar et Amenábar, les favoris du Goya célébrés aujourd’hui à Malaga | La culture

Le cinéma espagnol célèbre aujourd’hui sa grande fête annuelle à Malaga. “Alors que la guerre dure” d’Alejandro Amenábar et “Pain and glory” de Pedro Almodóvar, avec respectivement 17 et 16 nominations, mènent la 34e édition des Goya Awards, qui quittent Madrid pour la deuxième année consécutive.

Le centre sportif Martín Carpena accueillera un gala qui s’annonce très visuel et pas trop sarcastique, avec Andreu Buenafuente et Silvia Abril comme maîtres de cérémonie. Des écrans ont été placés à l’extérieur de l’enceinte afin que les habitants de Malaga puissent vivre étroitement avec l’environnement de Goya, aussi longtemps que le temps le permet.