Almodóvar vs Amenábar, duel des Titans dans le Goya 2020 | La culture

Pedro Almodóvar et Alejandro Amenábar, deux «vaches sacrées» du cinéma espagnol de renommée internationale et lauréats des Oscars, dirigent le groupe favori de la 34e édition des Goya Awards qui se tiendra à Malaga le samedi 25 janvier, bien qu’il puisse y avoir surprises

Avec “Pain and glory” et “While the war lours”, le quintette des finalistes du meilleur film est complété par “What burns” d’Oliver Laxe, “The Infinite Trench” de Jon Garaño, Jose Mari Goenaga et Aitor Arregi e “Outdoor” par Benito Zambrano. Tous, sauf Zambrano, se disputent également le Goya pour la meilleure direction.