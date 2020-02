Almudena Grandes: la droite perd le pouvoir et se comporte comme si elle avait été volée | Culture et divertissement

“Lorsque la droite perd le pouvoir, elle se comporte comme si elle avait été volée”, a déclaré l’écrivaine Almudena Grandes, qui estime qu’il est normal que l’histoire récente de l’Espagne, une “mine d’or” pour ses romans, reste présente. au jour le jour de la politique.

Et c’est que «les choses ont été faites comme elles l’ont été», a déclaré l’écrivain madrilène, pour qui la transition est un exemple de «comment les choses peuvent être un grand succès à court terme et un échec à long et moyen terme à long terme. “.