Le candidat du PP aux élections basques et ancien ministre de la Santé, Alfonso Alonso, a exprimé sa “confiance absolue” que les décisions adoptées par le Système National de Santé (SNS) et les experts du Ministère de la Santé sur le coronavirus “sont les correct. “

“Il y a toutes les raisons de s’appuyer sur le SNS et le ministère et de ne pas créer d’alarmes inutiles”, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec l’EFE, interrogé sur l’extension de l’épidémie et la possibilité d’arriver en Espagne.