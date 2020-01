Alonso caresse sa première victoire d’étape au Dakar et Sainz sauve la tête | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Fernando Alonso est chaque jour plus proche de remporter une étape du Dakar. Ce lundi, il n’était qu’à 244 secondes de l’atteindre dans la huitième étape des voitures, où il était deuxième, son meilleur résultat jusqu’à présent, tandis que Carlos Sainz a sauvé la première place du général lors d’une journée très difficile pour lui.

La progression d’Alonso à bord du Toyota Hilux est exponentielle, après avoir presque aveuglément atteint le rallye le plus difficile du monde. Le champion de Formule 1 a montré qu’il est aussi rapide sur les dunes et sur terre, presque au niveau des meilleurs de la spécialité, et maintenant son prochain objectif est de les battre tous, même si pour le moment c’est dans une étape.