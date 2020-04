Alors que Daniel Ortega est toujours absent, cela est fait par le reste des présidents d’Amérique centrale entre Covid-19

Les présidents d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Costa Rica et du Panama ont su être à l’avant-garde de l’urgence causée par la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 pour leurs pays respectifs, en réagissant rapidement avec la fermeture de leurs frontières, ordonnant la mise en quarantaine aide sociale, économique aux populations les plus vulnérables et mesures fiscales aux entreprises.

Nayib Bukele au Salvador, Alejandro Giammatei du Guatemala, Juan Orlando Hernández du Honduras, Carlos Alvarado au Costa Rica et Laurentino Cortizo au Panama ont en commun de ne pas hésiter à reconnaître comme réelle la menace du virus pour la survie de ses citoyens et de la impact sur les économies de leurs pays respectifs. Malgré les failles de leurs programmes et les critiques des partis d’opposition dans leurs pays respectifs, ces cinq dirigeants sont en communication constante avec les citoyens de leurs pays respectifs, soit par le biais de conférences de presse, soit dans leurs comptes réseaux. social, de rendre compte de l’évolution de la pandémie.

Un leadership qui n’existe pas au Nicaragua, puisque le dictateur Daniel Ortega a accompli ce lundi 13 mars, 32 jours d’isolement avec son vice-président et épouse, Rosario Murillo et le reste de sa famille.

Ortega est le seul dirigeant d’Amérique centrale et du reste de l’Amérique absent face à la pandémie de coronavirus, et son régime agit contrairement aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en continuant de promouvoir les activités d’agglomération et en refusant d’adopter des mesures de renforcement de la santé et un plan de soutien économique aux entreprises et aux populations les plus vulnérables.

Superviser la construction des hôpitaux où il soignera les patients atteints de Covid-19, exécuter l’achat de fournitures médicales pour le personnel de santé, veiller à ce que les colis de nourriture, les bons d’argent soient livrés et faire rapport quotidiennement, si nécessaire plusieurs fois par jour, à ses citoyens sur l’urgence pandémique. C’est ainsi que les autres présidents d’Amérique centrale sont dénoncés.

Bukele, président d’El Salvador, a été le premier à manifester son initiative en déclarant l’urgence le 11 mars et en ordonnant la mise en quarantaine obligatoire à domicile pendant 21 jours, même s’il n’a pas signalé de cas confirmés de coronavirus dans son pays. La quarantaine a été prolongée de 15 jours supplémentaires pour arrêter la transmission communautaire du coronavirus, afin d’empêcher la contagion massive éventuelle et le débordement des hôpitaux.

Demain, nous continuerons à rechercher des liens épidémiologiques, mais il est évident qu'il existe une chaîne d'infections dans la zone métropolitaine de San Salvador.

Nayib Bukele

Dans les autres pays d’Amérique centrale, des concentrations de plus de 500 personnes ont été interdites, les frontières ont été fermées, il y a le contrôle des transports publics, l’armée et la police détiennent les personnes qui violent les dispositions et les placent dans des centres de confinement où elles passent trente jours en quarantaine obligatoire ou une amende.

Le Honduras, le Costa Rica, le Guatemala, El Salvador et le Panama prévoient que ces deux semaines seront le rebond des cas positifs et ont estimé que le pic de la pandémie dans leurs pays respectifs se manifesterait en mai. C’est pourquoi les présidents de ces nations ont ordonné de renforcer tous les mécanismes de prévention en durcissant les amendes pour ceux qui violent la quarantaine et en imposant l’utilisation obligatoire de masques pour ceux qui partent.

Dans le même temps, ils exécutent des plans d’aide économique aux populations les plus vulnérables, comme la livraison de colis alimentaires distribués par l’armée, la police ou le personnel d’entités de protection contre les catastrophes.

Au Salvador, Bukele a décidé que 1,5 million de ménages recevront un soutien économique de 300 dollars pour compenser l’arrêt de travail qui affectera principalement ceux qui pratiquent le commerce informel, car “s’ils ne vendent pas aujourd’hui, ils ne mangent pas aujourd’hui”, a déclaré le président. . Cette obligation représente un investissement d’environ 450 millions de dollars et reviendra à environ 75% des Salvadoriens. En outre, il a suspendu pendant trois mois la collecte de prêts d’électricité, d’eau, de câble, de téléphone et bancaires.

Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a approuvé un ensemble de mesures telles que la suspension du paiement des taxes jusqu’en juin, les coupures de courant, le gel des crédits bancaires, la stabilité des prix des denrées alimentaires, la livraison de colis alimentaires la population la plus vulnérable, entre autres mesures.

Hernández a signé un prêt de 119 millions de dollars avec CABEI pour stimuler la production alimentaire visant à garantir l’approvisionnement des ménages honduriens pendant la pandémie.

Signature d'un prêt de 119 millions de dollars pour la production alimentaire, les fournitures aux petites entreprises et pour que les gens aient de la nourriture sur leur table.

Juan Orlando H.

El Salvador, le Costa Rica et le Guatemala ont également en commun que leurs gouvernements ont ordonné la construction rapide ou la réhabilitation d’hôpitaux uniquement pour soigner les patients atteints de coronavirus, afin d’empêcher l’effondrement du reste du système de santé. Dans le même temps, ils ont acheté des équipements essentiels pour le personnel et les hôpitaux, tels que des respirateurs, qui sont essentiels pour les patients qui doivent être intubés en raison des difficultés respiratoires causées par Covid-19.

Le président du Guatemala, Alejandro Giammatei, a imposé un couvre-feu de 4 heures de l’après-midi à 4 heures du matin dans tout le pays, interdit les déplacements entre les départements et, depuis le 16 mars, le classes et travail, en plus de la fermeture temporaire des frontières.

Guiammatei est médecin de profession, il ne minimise donc pas la menace de la pandémie de coronavirus. Le président guatémaltèque a été vu ces jours-ci portant des masques faciaux supervisant la construction de cinq hôpitaux temporaires, situés dans des régions où il y a plus de cas de virus.

Cette semaine, nous avons commencé le cinquième hôpital temporaire modulaire à Santa Lucía Cotzumalguapa qui sera prêt dans trois semaines, nous avons déjà l'équipement qui a été donné par @AsazguaGt. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés avec 2 nouveaux cas et nous regrettons la mort de 2 patients de COVID-19.

Alejandro Giammattei

Rapports de pandémie sans manipulation

Il est notoire dans les rapports des systèmes de santé du Guatemala, du Honduras, d’El Salvador, du Costa Rica et du Panama que des cas positifs de patients atteints de Covid-19, décédés et récupérés, sont signalés, sans faire face à la manipulation des données qui sont interroge le ministère nicaraguayen de la santé (Minsa). Les responsables de Minsa signalent moins de cas confirmés que le reste de la zone, alors qu’au Nicaragua les recommandations de l’OPS et de l’OMS pour faire face à la pandémie n’ont pas été prises en compte. Il s’agit d’un comportement épidémiologique tout à fait contraire à ce qui se passe dans le reste du monde, où le coronavirus infecte plus de personnes chaque jour et la pandémie a provoqué l’effondrement des systèmes de santé.

Le président du Costa Rica, Carlos Alvarado, a décrété l’urgence nationale ordonnant la quarantaine sociale le 18 mars. Ils ont renforcé toutes leurs frontières et auraient dû menacer les étrangers qui violent la quarantaine de leur enlever leur résidence et de leur infliger une amende. Le Costa Rica est isolé jusqu’au 30 avril.

Alvarado accompagne la même campagne de prévention avec des plans d’assistance tels que le Protect Bonus, qui cherche à être une aide économique pour les personnes touchées par le travail en raison de Covid-19. Il s’agit d’une aide temporaire pouvant atteindre 220 $ pendant trois mois pour les personnes licenciées, dont les heures de travail sont réduites et les travailleurs indépendants et informels.

La pandémie # COVID19 doit faire ressortir le meilleur de nous. Notre Costa Rica pluriel, libre et aimé aujourd'hui plus que jamais a besoin de nous unis. Notre priorité est le bien-être et la santé de tous nos employés, la protection des emplois et le soutien à ceux qui ont perdu leurs revenus.

Carlos Alvarado Quesada

Dans le monde, il y a plus de 1,6 million de confirmés avec Covid-19. Plus de 105 000 personnes sont décédées de la maladie, selon l’OMS.

En Amérique centrale, il y a plus de 7 800 cas de coronavirus, dont 306 sont morts et la pandémie continue de croître. Le Panama est le pays avec le plus de cas avec plus de 3 400 et il continue d’augmenter, selon l’OMS.

Laurentino Cortizo, président du Panama, a ordonné le renforcement des mesures de prévention maintenant la quarantaine absolue après l’urgence nationale décrétée le 24 mars. Les sorties dans la rue ne servent qu’à acheter de la nourriture et des médicaments, étant réglementées par jours pour les femmes et les hommes.

Cortizo a présenté le plan de solidarité du Panama avec lequel il cherche à atteindre 1,3 million de personnes à qui ils remettront des bons d’argent ou des sacs de nourriture. “L’aide est destinée aux secteurs les plus populaires et à ceux qui n’ont plus de revenus à cause du coronavirus (…) Je ne permettrai pas qu’elle soit politisée, car cela ne durera pas un mois, mais bien plus longtemps”, a averti le président. Cortizo.

Nous sommes un centre logistique et @opsoms le reconnaît! Le Panama est choisi au sein du groupe de travail @ONU_es Supply Chain qui enverra de l'aide humanitaire aux pays qui en ont le plus besoin. Nous continuerons à servir le monde, dans le cadre de notre travail historique. 🇵🇦

Nito Cortizo

L’OMS félicite le leadership de ces présidents d’Amérique centrale – Ortega étant l’exception au Nicaragua – et leurs réponses à la pandémie de coronavirus. Même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’appuiera sur les mécanismes du Panama dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement pour envoyer de l’aide humanitaire aux pays touchés par la maladie.