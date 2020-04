De la Chine à Boston: The Patriots Plane Journey 0:24

Shanghai (.) – Alors que les États-Unis et une grande partie du reste du monde sont confinés par la nouvelle pandémie de coronavirus, la Chine rouvre prudemment.

Les restrictions de voyage en vigueur dans la plupart du pays sont progressivement assouplies et la semaine prochaine pour la première fois depuis plus de deux mois, les gens seront autorisés à quitter Wuhan, où le virus a été détecté à la fin de l’année dernière.

Mais alors que la Chine semble tourner la page du virus, de nouvelles questions se posent quant à la fiabilité des chiffres rapportés et à la réalité du pire de l’épidémie.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying a contesté avec colère cette suggestion jeudi, affirmant que le pays “a fait des mises à jour ouvertes, transparentes et en temps opportun sur le monde”.

“En ce qui concerne la sécurité internationale de la santé publique, nous devons écouter l’Organisation mondiale de la santé et les experts en épidémiologie et en contrôle des maladies plutôt que divers politiciens qui sont des menteurs habituels”, a-t-il déclaré. En fait, hier, un haut responsable de l’OMS a réfuté les allégations injustifiées de “données non transparentes de la Chine” lors d’une conférence de presse à Genève. “

Il a accusé les responsables américains d’essayer de “blâmer” en raison de la “situation grave” à laquelle le pays est confronté.

“Il est immoral et inhumain de politiser la santé publique, qui devrait être condamnée par tous aux États-Unis et au-delà”, a ajouté Hua. “J’espère qu’ils ne perdent plus de temps et se concentrent sur la lutte contre la pandémie et le sauvetage de vies américaines.”

Cependant, ce ne sont pas seulement les États-Unis qui posent des questions. Caixin, une publication commerciale chinoise de premier plan, avait précédemment rapporté qu’il y avait des milliers d’urnes funéraires livrées à Wuhan plus que le nombre officiel de morts du coronavirus ne le représenterait. Cependant, les services funéraires de la ville de 11 millions d’habitants ont cessé le 25 janvier, de sorte que les urnes peuvent également être utilisées pour ceux qui sont morts d’une cause autre que le coronavirus.

Et les premiers rapports de ., à Wuhan en janvier, suggéraient également que les chiffres n’étaient pas au carré par rapport aux histoires de première ligne.

Cette divergence est peut-être en partie due à un problème avec lequel de nombreux pays sont confrontés, le manque de preuves.

Dora Jiang, dont la famille est à Wuhan, a déclaré qu’il avait fallu quatre jours à son oncle pour se faire tester.

“C’est vraiment difficile. Et c’est vraiment émouvant pour moi “, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que ce soit parce qu’ils veulent vraiment contrôler les chiffres, mais je pense que c’est plus une question de capacité.”

Kyle Hui a déclaré que sa mère était décédée à la mi-janvier à Wuhan, mais “n’avait jamais subi de test d’acide nucléique” qui aurait pu trouver des preuves du coronavirus.

“Sa cause de décès a été officiellement répertoriée comme une pneumonie grave”, a-t-il déclaré. “Mais au cours de son traitement, le médecin a dit qu’il était très probable qu’il avait un coronavirus.”

Cela signifiait qu’elle n’était pas un cas confirmé et qu’elle n’est donc pas comptée dans les chiffres officiels.

Les autorités chinoises ont toujours contesté toute suggestion selon laquelle leurs données sont inexactes. Ils soulignent également fortement le taux de récupération du pays, notant que sur les quelque 82 000 personnes infectées en Chine, quelque 76 000 ont survécu à la maladie.

Mais son cas n’a pas été aidé par de multiples changements dans la façon dont les chiffres sont tabulés. Cette semaine encore, après quelques pressions, les responsables de la santé ont commencé à publier des données sur les “cas asymptomatiques”.

De nombreuses personnes infectées par la maladie ne savent pas nécessairement qu’elles en sont atteintes, mais elles peuvent quand même transmettre le virus à d’autres.

Cela a fait craindre une éventuelle deuxième vague d’infections en Chine, alors que les gens continuent de voyager à travers le pays et tentent de retourner au travail.

La semaine dernière, les autorités ont introduit de nouvelles limites strictes pour les étrangers arrivant dans le pays, afin d’éviter une deuxième vague, mais si ceux qui sont sceptiques sur les chiffres officiels sont corrects, le vrai danger peut déjà être dans le pays.

Sarah Faidell de ., Isaac Yee, Shanshan Wang et James Griffiths ont contribué au reportage.

