Alors que les cas de coronavirus aux États-Unis atteignent 40% en une journée, les travailleurs médicaux demandent des fournitures essentielles

«Les tests sont essentiels car ils conduisent à une détection précoce, ils minimisent la propagation et ils traitent rapidement ceux trouvés avec le virus.»

Comme il a été rapporté jeudi que le nombre de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis a augmenté de plus de 40% en seulement 24 heures, les travailleurs médicaux de première ligne à travers le pays ont exprimé leur inquiétude face à «de graves pénuries» d’équipements de test et de protection.

«En raison d’une pénurie nationale de matériel d’analyse de laboratoire COVID-19, l’État est obligé de modifier ses critères d’analyse pour se concentrer sur les échantillons les plus prioritaires, y compris les patients hospitalisés.»

“Ministère de la Santé du Minnesota” C’est un énorme problème “, a déclaré Scott Becker, PDG de l’Association of Public Health Laboratories, à CNN, qui a fait état mercredi de la pénurie de fournitures médicales aux États-Unis. «Je crains vraiment que nous n’ayons pas les capacités de tester ceux qui en ont vraiment besoin et qui devraient passer un test.»

Malgré la garantie fédérale des tests et le président Donald Trump se vantant que le gouvernement a fait «un travail fantastique» pour gérer l’épidémie, «les responsables médicaux de plusieurs services de santé, hôpitaux et laboratoires de l’État ont déclaré à CNN qu’ils avaient besoin de plus de tampons de test, de réactifs, de pipettes , et tout autre matériel nécessaire pour effectuer les tests COVID-19. »

Les travailleurs de la santé sont «des fantassins dans une guerre que nous n’avions pas prévue et pour laquelle nous n’avons jamais été formés», explique le Dr Sejal Hathi. “Et nous nous lançons dans une bataille sans savoir où se trouvent ces infections ni l’armure pour les protéger. Et ce n’est vraiment pas bien. ” pic.twitter.com/4lT3FeIUyP

Par exemple, le Département de la santé de l’Ohio a déclaré à CNN qu’il se concentre sur «le test de nos patients les plus vulnérables» en raison d’une «pénurie mondiale de fournitures».

Le département de la Santé du Minnesota, quant à lui, a annoncé mardi que «en raison d’une pénurie nationale de matériel d’analyse en laboratoire COVID-19, l’État est obligé de modifier ses critères de test pour se concentrer sur les échantillons les plus prioritaires, y compris les patients hospitalisés».

Le Washington Post a rapporté mercredi que les responsables de la santé de l’Utah tentent de réserver des tests aux «populations les plus à risque» et demandent aux patients de ne demander des tests que s’ils présentent des symptômes évidents. “Malheureusement, nous sommes confrontés à des problèmes d’infrastructure et de logistique qui nous empêchent de pouvoir tester tout le monde”, a déclaré mardi Angela Dunn, l’épidémiologiste d’État. “Il n’y a pas de victoire dans cette situation. C’est juste ce que nous devons faire. “

Alors que des patients de divers États ont déclaré à CNN qu’ils avaient été informés que «nous ne sommes pas prioritaires pour passer le test» et qu’ils sont «tellement en colère et indignés par la façon dont cela est géré», des fournisseurs de tests aux États-Unis et en Europe ont expliqué que « c’est une demande sans précédent »et ils ne peuvent pas suivre.

Comme le New York Times l’a expliqué mercredi, les fournitures limitées affectent les tests et le traitement non seulement du COVID-19 mais d’autres services de santé:

À l’UCSF Health – un système hospitalier de San Francisco au cœur de l’une des flambées de coronavirus du pays – les responsables ont déclaré qu’ils devraient arrêter de tester les patients dans environ cinq jours car ils n’auraient plus d’écouvillons nasopharyngés, qui sont insérés dans le nez des patients passages pour obtenir des échantillons pour les tests. D’autres hôpitaux ailleurs dans le pays mettaient fin à leur pratique d’utiliser un deuxième tampon pour tester la grippe afin de préserver leur approvisionnement.

Le principal fabricant des écouvillons, Copan, est une entreprise italienne dont l’usine de fabrication se trouve dans le nord de l’Italie, une région qui a elle-même été durement touchée par l’épidémie de coronavirus. Il dit qu’il a accéléré la fabrication pour faire face à la demande extraordinaire d’un produit par ailleurs sans prétention auquel de nombreux médecins ont peu réfléchi jusqu’à présent.

“Nous ne pensions pas vraiment,” Wow, quel est notre approvisionnement en écouvillons? “Parce que nous n’avons jamais vraiment fait face à quoi que ce soit qui ait épuisé nos écouvillons auparavant”, a déclaré le Dr Josh Adler, directeur clinique en chef de UCSF Health. Pour compliquer les choses, les écouvillons doivent avoir les bons ingrédients – les tiges ne peuvent pas être en bois, par exemple – ou le virus pourrait ne pas être correctement détecté. “Vous ne pouvez pas vous rendre dans votre magasin local et obtenir des conseils pratiques”, a-t-il déclaré.

Mercredi, UCSF Health a déclaré avoir obtenu un autre approvisionnement de deux jours en écouvillons.

D’autres fournisseurs ont également du mal à accéder aux fournitures. La Dre Ulrike Sujansky de San Mateo, en Californie, a déclaré au Times qu’elle n’avait pu tester que quelques patients dans sa région durement touchée en raison de problèmes d’approvisionnement, tels que des kits d’écouvillon sont arrivés tard ou n’étaient pas du bon type. «Nous ne pouvons pas tester», a-t-elle déclaré. Et a répété: “Nous ne pouvons pas tester.”

Sujansky a déclaré qu’elle manquait également d’un équipement de protection standard, comme des masques faciaux, que les prestataires de soins de santé utilisent pour soigner les patients afin de réduire leurs risques de tomber eux-mêmes malgré les tentatives d’achat et le recours aux autorités locales et nationales et aux hôpitaux.

“Je ne dispose d’aucun outil pour faire face à cette crise complète”, a déclaré Sujansky.

Et Sujansky est loin d’être seul. Le Post a détaillé les pénuries de masques — et la réponse fédérale — dans un rapport du mercredi soir:

Cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention ont tenté de remédier à la pénurie de masques en recommandant l’utilisation de bandanas, si nécessaire. “Dans les pays où les masques faciaux ne sont pas disponibles, [healthcare providers] pourrait utiliser des masques faits maison (par exemple, un bandana, une écharpe) pour soigner les patients atteints de COVID-19 en dernier recours », a déclaré le CDC, se référant à la maladie causée par le virus. “Il faut faire preuve de prudence lors de l’examen de cette option.”

Dans les grands hôpitaux de Seattle et de Washington, la pénurie de masques était déjà devenue si aiguë que les médecins et les patients devaient réutiliser les masques, et non les éliminer comme le requiert le protocole CDC traditionnel, même après un contact avec des patients infectés.

Au Rush University Medical Center de Chicago, le personnel de l’hôpital a commencé à utiliser des lunettes de laboratoire lavables au lieu de jeter des écrans faciaux pour se protéger les yeux.

Nicole Lurie, qui a servi comme secrétaire adjointe pour la préparation et la réponse au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) pendant l’administration Obama, a appelé la suggestion du CDC sur le bandana “un signal d’alarme”.

“En fin de compte, si vous ne pouvez pas protéger les travailleurs de la santé et qu’ils tombent malades, tout le système tombe en panne”, a-t-elle déclaré au Post. «La priorité pour maintenir la santé publique est de protéger les travailleurs de la santé.»

Quant au manque de tests adéquats, c’est un problème majeur car, comme l’expliquait jeudi le bulletin d’information du Times “The Interpreter”, la Chine et la Corée du Sud ont montré que “les tests précoces, souvent et largement font toute la différence”.

Le bulletin d’information sur les leçons de la lutte mondiale pour contenir l’épidémie – qui a commencé à Wuhan, en Chine à la fin de l’année dernière et a depuis infecté plus de 200 000 personnes dans le monde – a souligné que les «tests agressifs» sont essentiels parce que «les pays obtiennent de meilleures données sur juste la propagation globale du virus mais les détails de comment et où il se propage. “

Comme l’a déclaré le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha à la BBC, “les tests sont essentiels car ils conduisent à une détection précoce, ils minimisent la propagation et ils traitent rapidement ceux trouvés avec le virus”. Il a qualifié les efforts de dépistage généralisés de la Corée du Sud de “la clé de notre très faible taux de mortalité”.

Selon une base de données du Times sur les cas américains de COVID-19, le virus a infecté au moins 8 317 personnes dans tous les États, Washington, D.C., et trois territoires américains, et a fait au moins 147 morts. La pandémie a également fermé des écoles et des entreprises à travers le pays et suscité des craintes d’une récession à venir.

Trump a signé mercredi la loi de 100 milliards de dollars sur la réponse aux familles contre le coronavirus, qui garantit des tests gratuits de coronavirus pour tous les Américains et d’autres formes d’assistance comme les congés de maladie payés, mais uniquement pour certains travailleurs. Le Congrès travaille actuellement sur un plan de secours économique plus complet qui pourrait dépasser 1 billion de dollars.