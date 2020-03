Alpine affine l’A110 avec une édition limitée à 400 exemplaires | Moteur

Le constructeur Alpine a décidé d’élargir la gamme de l’A110 avec une édition limitée de 400 unités qui s’appelle Légende GT et cela donne une touche plus exclusive à ce véhicule à l’intérieur et à l’extérieur.

L’Alpine A110 Légende GT, dont le prix est de 69 300 euros, il est commercialisé en trois couleurs (le nouveau gris mercure, en plus du noir intense et du bleu abyssal) et les emblèmes alpins qu’il expose sont en or clair, tout comme les meules diamant 18 pouces.

Un autre détail qui le différencie visuellement de l’autre A110 est que Les feux arrière à LED s’éteignent translucide En tant qu’article exclusif, il est offert avec un ensemble de trois valises personnalisées qui sont surmontées de la même couleur que le revêtement en cuir des sièges.

Partagez le châssis et le moteur avec le A110 Légende, bien que la puissance de l’hélice 1.8 soit passée à 252 ch, avec laquelle il peut accélérer de 0 à 100 km / h en 4,5 secondes et atteindre une vitesse maximale de 250 km / h.

Selon le directeur du design alpin, Antony Villain, il est le plus élégant alpin “à ce jour et a été conçu pour attirer les acheteurs qui apprécient la qualité à long terme et le design intemporel, à la fois dans la montre qu’ils portent et dans leurs vêtements qu’ils choisissent ou la voiture de sport qu’ils conduisent. ”

Nouveau programme annuel Alpine Color Edition

D’autre part, Alpine, dans le cadre de son ambitieux plan à long terme, présente l’A110 Color Edition 2020, un nouveau programme qui repose, chaque année, sur le choix d’un couleur personnalisée pour une version de l’Alpine A110.

Inspirée par le monde de la mode, où les collections sont mises à jour chaque saison, l’édition couleur de cette édition est basée sur l’A110S, qui a été peinte tournesol jaune solide qui a utilisé la marque dans les années 60 et 70. Le prix de cette A110 Color Edition 2020 est au prix de 71 000 euros.

Les caractéristiques différenciantes de cette version spéciale, dont les commandes seront disponibles pour “un temps limité (qui n’est pas spécifié)” sont des emblèmes extérieurs en jaune et en fibre de carbone (au lieu de la norme A1100 tricolore), des roues en alliage spécifiques de 18 pouces, inserts dans les feux avant à led, étriers de frein finis en anthracite, toit en fibre de carbone (proposé en option) ou sellerie intérieure haut de gamme.

Le moteur de cette version spéciale est le même que celui de l’A110S de 292 ch, avec lequel il passe de 0 à 100 km / h en 4,4 secondes et atteint une vitesse maximale de 250 km / h

Enfin, Alpine lance également un programme de personnalisation, appelé Atelier Alpine, qui vous permet de choisir entre 29 couleurs de peinture extérieure (chacune limitée à 110 véhicules), trois nouvelles finitions de roues et quatre couleurs pour les étriers de frein. L’objectif est que chaque client rende sa voiture unique.