Álvaro Romero remporte le bronze au snowboard cross à Lausanne | Sports pratiques

L’Espagnol Álvaro Romero Il a remporté la médaille de bronze lundi lors de la finale du snowboard cross des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 2020 à Lausanne, qui se clôturera mercredi prochain.

Avec cette nouvelle médaille, la délégation espagnole dispose déjà de cinq podiums (un or, un argent et trois bronzes), bien que dans la modalité de hockey sur glace 3×3 équipes mixtes ont été faites avec de l’or Eva Aizpurua et Pablo González Être une compétition composée de joueurs de différentes nationalités.

Les autres médailles espagnoles ont été l’or de Maria Costa dans le sprint test ski de randonnée. Mixte espagnol relais ski cross bronze, un autre bronze de Ot Ferrer dans la modalité masculine de cette même spécialité et l’argent de Nil Llop dans les 500 mètres de patinage de vitesse.

Dans le test de snowboard cross d’aujourd’hui, l’or est allé aux Suisses Valerio Jud et l’allemand Niels Conradt l’argent a été suspendu après les quatre derniers matchs, dans lesquels Romero avait des options pour la victoire mais a perdu du terrain ces derniers temps.

L’Espagnol avait terminé deuxième en demi-finale et s’est également démarqué dans toutes les courses du premier tour, occupant toujours la première ou la deuxième place.

La liste des or est dirigée par hôtes suisses, avec neuf métaux d’or, suivie de la Russie (huit) et de l’Autriche (six). L’Espagne est à la dix-septième position du tableau provisoire des médailles.

L’Espagne n’avait atteint aucun podium lors des deux précédentes éditions des Jeux d’hiver de la jeunesse. La médaille d’or remportée par María Costa était la première de ce métal à ces Jeux.

Le relais mixte espagnol de ski de fond a été réalisé en bronze, intégré par les Catalans María Costa, Marc Ràdua, Ares Torra et Ot Ferrer, en marquant un temps de 37:13, à seulement deux secondes du relief de la France, ils ont obtenu l’argent avec une marque de 37:11, tandis que les magasins suisses étaient faits d’or au moment de 35:07.

María Costa a remporté la médaille d’or dans l’épreuve de sprint de ski de randonnée, après avoir remporté la finale, alors que dans cette même modalité, mais dans la catégorie masculine, Ot Ferrer est monté sur la troisième marche du podium.

De son côté, le Catalan Ot Ferrer, porte-drapeau de l’Espagne lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de la jeunesse le 9 janvier, il a décroché la médaille de bronze au sprint masculin au terme d’un temps de 2: 43.28.

En outre, Nil Llop Il a obtenu l’argent aux 500 mètres de patinage de vitesse.

