Amazon suspend les expéditions non essentielles dans le cadre de la crise COVID-19 – .

Amazon suspend les expéditions entrantes de produits non essentiels des vendeurs.

Les catégories prioritaires telles que les produits de santé et les articles ménagers continueront d’être livrées normalement.

Amazon remplira toujours les commandes de produits de faible priorité qu’il a déjà dans ses entrepôts, mais aucun nouveau stock ne sera ajouté avant le 5 avril au plus tôt.

Amazon prend des mesures drastiques pour s’assurer de pouvoir continuer à livrer les produits les plus importants à ses clients au milieu de la pandémie de COVID-19. La société a fait l’annonce aujourd’hui dans un message aux vendeurs, disant qu’elle n’accepterait plus les expéditions entrantes d’articles vendus par des tiers dans le cadre du programme «Fulfillment by Amazon» à moins que ces produits ne soient considérés comme hautement prioritaires.

La société note qu’elle acceptera toujours des envois de produits médicaux et de santé, de produits de première nécessité pour la maison et «d’autres produits à forte demande». Cela signifie néanmoins que la grande majorité des produits sous l’égide d’Amazon seront désormais dépourvus de priorité, aucune nouvelle commande n’étant satisfaite par la société avant le 5 avril.

Le mémo complet, via le portail vendeur d’Amazon, se lit comme suit:

Nous suivons de près les développements de COVID-19 et son impact sur nos clients, partenaires commerciaux et employés.

Nous constatons une augmentation des achats en ligne et, par conséquent, certains produits tels que les articles de consommation courante et les fournitures médicales sont en rupture de stock. Dans cet esprit, nous priorisons temporairement les produits de base, les fournitures médicales et les autres produits à forte demande entrant dans nos centres de distribution afin que nous puissions recevoir, réapprovisionner et livrer plus rapidement ces produits aux clients.

Pour les produits autres que ceux-ci, nous avons temporairement désactivé la création d’expédition. Nous adoptons une approche similaire avec les vendeurs au détail.

Ce sera en vigueur aujourd’hui jusqu’au 5 avril 2020, et nous vous informerons une fois que nous reprendrons nos opérations régulières. Les envois créés avant aujourd’hui seront reçus dans les centres de traitement des commandes.

Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur cette page d’aide 57. Veuillez noter que l’assistance aux partenaires vendeurs n’a pas d’autres conseils.

Nous comprenons qu’il s’agit d’un changement pour votre entreprise et nous n’avons pas pris cette décision à la légère. Nous travaillons sans relâche pour augmenter la capacité et avons annoncé hier 12 que nous ouvririons 100 000 nouveaux postes à temps plein et à temps partiel dans nos centres de distribution aux États-Unis.

Nous apprécions votre compréhension car nous accordons la priorité aux produits ci-dessus pour nos clients.

Merci de votre patience et de votre participation à FBA.

Amazon indique que les catégories d’articles suivantes seront expédiées comme d’habitude:

Produits pour bébés

Santé et ménage

Beauté et soins personnels (y compris les appareils de soins personnels)

Épicerie

Industriel & Scientifique

Fournitures pour animaux

Cela ne signifie pas que les vendeurs qui ne font pas partie de ces catégories ne seront pas en mesure de distribuer leurs produits aux acheteurs, mais cela rend ce processus beaucoup plus compliqué de leur côté. Le fait qu’Amazon exécute les commandes permet une distribution rapide des commandes et allège le poids des vendeurs.

Désormais, les vendeurs d’articles jugés non essentiels seront obligés soit de remplir eux-mêmes les commandes, de les envoyer directement aux clients, soit d’attendre qu’Amazon reprenne son fonctionnement normal le 5 avril au plus tôt. Les articles déjà en stock dans les centres d’expédition continueront d’être envoyés, mais aucun nouveau stock ne sera accepté par Amazon pour le moment.

