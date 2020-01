Améliorez les variétés d’amandes? Les drones pourraient l’obtenir | L’avenir

Des scientifiques du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) ont présenté une méthode avec drones et analyse d’images pour rendre la sélection des types d’amandiers plus efficace à partir de l’architecture de ces arbres et de leur floraison.

Cette formule, décrite dans un article du magazine Plant Methods, “ouvre une nouvelle voie pour améliorer le choix entre les différentes variétés de amandiers“et ainsi améliorer la production, selon une note de la CSIC.

Pour ce faire, les scientifiques ont utilisé le photogrammétrie, afin d’examiner la dynamique de floraison dans deux parcelles pendant un an; Cette technique consiste à obtenir des cartes et des plans de vastes étendues de terrain par photographie aérienne.

Jusqu’à présent, ces activités étaient évaluées manuellement ou visuellement, entraînant des “erreurs fréquentes” dans les mesures, comme en témoignent les données obtenues dans ce nouvelle étude.

La chercheuse de la SCCI, Francisca López Granados, de l’Institut d’agriculture durable, a affirmé que cette méthode “permet d’avancer plus rapidement et de manière optimale dans la mesure des habitudes végétatives”, de la même manière que l’analyse de la période de floraison des amandiers , touchez la sélection.

Le travail a été effectué sur deux parcelles d’amandier d’âges et d’emplacements différents, dans lesquelles il y avait 18 variétés de ces arbres avec un cycle de culture entre mars et septembre.

Un drone pour évaluer différentes variétés d’amandes

Le drone que les chercheurs ont utilisé a une caméra conventionnelle qui fait des modèles tridimensionnels grâce à un algorithme capable d’obtenir la surface, la hauteur et le volume de la coupe d’amandier.

Les résultats de cette recherche, auxquels ont également collaboré des scientifiques de l’Institut de recherche et de formation agricoles et halieutiques “Alameda del Obispo” (Cordoue), pourraient faciliter la numérisation des cultures des amandiers, les chercheurs ont suggéré.

Il pourrait également améliorer la conception de traitements spécialisés pour les amandiers, tels que la quantité d’irrigation, d’engrais ou produits phytosanitaires; ce qui signifierait une économie économique pour l’agriculteur et contribuerait à la protection de l’environnement, selon les responsables.

L’amandier est une culture en croissance dans le monde entier et, bien que la production soit traditionnellement concentrée en Californie, en Australie et dans les pays méditerranéens, il est actuellement cultivé dans plus de 50 pays grâce à la modernisation des cultures et aux programmes d’amélioration des variétés. EFEfuturo