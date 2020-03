AMLO appelle à sortir et à vivre une vie normale – . Miami (51)

OAXACA – Dans une déclaration qui va dans le sens contraire à ce que les gouvernements des États et le ministère de la Santé ont fait, le président Andrés Manuel López Obrador a appelé les Mexicains ce dimanche à ne pas rester chez eux, sortir avec la famille et mener une vie normale .

“Nous ne faisons rien de bien, nous n’aidons pas, si nous sommes paralysés sans rime ni raison, de manière exagérée. Nous allons continuer à vivre une vie normale et au moment où le président va leur dire quand nous garder en sécurité”, a-t-il déclaré.

Le président a partagé le message à la fin de sa visite d’un week-end dans différentes communautés d’Oaxaca et du restaurant gastronomique traditionnel La Teca, avec le propriétaire, Esperanza, avec qui, avant son invitation controversée, il a parlé de la culture et des traditions de cette État, l’un des plus pauvres du Mexique.

“Nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas anticiper la veille, c’est ce que j’ai dit”, a insisté le président concernant la pandémie de COVID-19, qui a déjà causé au Mexique 316 cas confirmés et deux décès.

En fait, divers États et Mexico ont demandé aux Mexicains de rester chez eux comme mesure pour aplatir la courbe de contagion exponentielle et obtenir un résultat similaire à celui du Japon, au lieu de vivre un scénario comme en Italie et en Espagne.

Déjeuner au restaurant La Teca à Oaxaca

Aujourd’hui, je me suis souvenu de Don Luis González et de son excellent travail «Pueblo en Vilo. Microhistoire de San José de Gracia ». Il a également participé à l’entretien à midi, avec Doña Esperanza du restaurant La Teca, Don Andrés Henestrosa, de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, qui nous a laissé le beau roman “Le portrait de ma mère”. Quelle culture y a-t-il dans notre bien-aimé Mexique!

Publié par Andrés Manuel López Obrador le dimanche 22 mars 2020

Mais López Obrador a une autre perception, il a donc considéré que la meilleure façon de renforcer les économies familiales et populaires était de continuer à vivre normalement et de sortir pour profiter des restaurants et auberges typiques.

“Ne paniquez pas; nous allons de l’avant et n’arrêtons pas de sortir. Nous sommes encore dans la première phase; et nous allons leur dire quand ils ne sortiront pas”, a-t-il dit.

L’homme de 29 ans raconte comment il a été infecté et comment il a été mis en quarantaine pour lui.

Le président est revenu sur l’histoire du Mexique pour faire valoir son invitation aux citoyens à continuer leur vie sans se sentir menacés.

“Les Mexicains, en raison de nos cultures, nous sommes très résistants à toutes les calamités. Nous avons toujours pris les devants, et cette fois nous allons nous imposer”, a-t-il assuré.

“Notre peuple est le propriétaire, l’héritier, des cultures anciennes des grandes civilisations, et c’est là que réside notre force.”

