AMLO contredit la politique de santé quotidienne contre Covid-19: Table politique

La politologue Denise Dresser a affirmé qu’il y avait eu des actions correctes, comme la campagne Susana Distancia; mais le président continue d’embrasser et d’embrasser tout le monde.

Jusqu’à ce lundi, au Mexique, ils ont été confirmés 316 cas positifs pour le coronavirus Covid-19. En plus de deux personnes décédées et de trois cas récupérés. Dans le même temps, la Journée nationale de la distance saine a commencé, la stratégie avec laquelle le gouvernement fédéral entend arrêter la contagion par le virus.

Le 21 mars, le journal El País a publié une interview des responsables de l’OMS, Jean Marc Gabastouet de l’OPS, Cristian Morales Fuhrimann, qui a souligné qu’en fait, le Mexique tire plusieurs des enseignements tirés par d’autres pays, comme la Chine, et applique des mesures conformes aux recommandations de l’OMS.

Compte tenu de la position des experts, Denise Dresser a souligné, lors de la table politique dans Aristegui Live, qu’il semble un problème où l’optimisme est placé au-dessus du réalisme. Le politologue a assuré que les déclarations de Gabastou et Morales, en réalité, contredisent ce que le propre chef de l’OMS au niveau international, Tedros Adhanom, a recommandé de faire des tests, des tests et d’autres tests.

«Nous voyons que ceux qui ont aplati la courbe de contagion, c’est parce qu’ils ont pris des décisions draconiennes, comme la Chine; ils ont fait des interventions précoces, comme le Japon, ou ont réagi via des tests, comme la Corée du Sud “, a déclaré Dresser.

Au Mexique, a-t-il ajouté, convaincu de la stratégie du gouvernement López Obrador c’est devenu “un acte de foi”; il agit avec la conviction que le Mexique sera exceptionnel en termes de réactivité par rapport à d’autres pays.

Dresser a souligné que, en fait, certaines actions ont été menées correctement, comme la fermeture des écoles et la propre campagne de Susana Distancia; cependant, Le président lui-même contredit la politique de santé quotidienne en continuant à embrasser et à embrasser tout le monde.

Sergio Aguayo a souscrit à l’analyse de Dresser et a réitéré que López Obrador a montré peu de respect pour les propositions sanitaires.

«Il me semble que c’est la semaine cruciale et clé. A partir de cette semaine, nous verrons laquelle des positions était la bonne, celle du gouvernement, pour prendre les mesures lentement, ou si au contraire, les approches d’un bon nombre de critiques en l’absence de coordination, de cohérence, manque de préparation “, at-il dit.

Il a souligné que jusqu’à présent, il ne reste plus qu’à faire attention, non seulement aux informations fournies par le gouvernement, mais aussi à ce qui sort des autres médias, car ce qui se passe en raison du coronavirus aura un impact non seulement sur le destin de l’économie, mais sur l’avenir politique de Morena En tant que parti au pouvoir, qu’il le revendique ou non.

En revanche, Lorenzo Meyer a souligné que même à partir des observations faites par les experts Gabastou et Morales sur les actions préventives du Mexique, il convient de noter qu’au Mexique, la population est encore plus vulnérable que dans d’autres pays en raison des taux élevés d’obésité et de diabète.

Il a noté qu’il était trop tard pour inverser la consommation des Mexicains, ce qui laisse dans le doute ce qui pourrait se passer dans le pays au cours des prochaines étapes.

«À ce stade, il est évident que nous ne pouvons pas perdre rapidement les kilos supplémentaires. Ce qui a été fait avant de nous laisser entre les mains du marché et qui se traduit par une obésité “, a-t-il expliqué.

“Le sentiment que pas assez a été fait, il semble qu’elle se heurte à cette vision des représentants de l’OPS et de l’OMS“Il a assuré.