AMLO demande insatisfait de son administration, de ne pas s’attaquer au problème de Covid-19 | Découvrez

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’à son retour de la tournée de Guerrero, il avait été approché par des dizaines de reporters et de cameramen pour lui poser des questions sur le premier décès de Covid-19 au Mexique (clarifié comme fausses heures plus tard); Mais il a souligné qu’il existe un environnement généré par ceux qui ne sont pas en faveur des changements apportés par son administration, en plus des médias et des chroniqueurs qui ont cessé de recevoir des ressources du Trésor.