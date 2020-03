AMLO donne le contrôle de 10 nouveaux hôpitaux à l’armée et à la marine avant Covid-19

“Les Mexicains représentent beaucoup de travail, nous sommes habitués à affronter l’adversité et à nous lever, à nous lever immédiatement”, a déclaré le président.

Le Président Andrés Manuel López a révélé qu’il transférera le exploitation de 10 nouveaux hôpitaux au ministère de la Défense nationale et au secrétaire de la Marine pendant la conjoncture du coronavirus au Mexique.

Depuis Oaxaca, accompagné du gouverneur Alejandro Murat, le président fédéral a déclaré à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux que cela s’appliquerait si l’application du plan DN-III et du plan marin était nécessaire pour renforcer l’attention accordée à la Ville.

“Je donne instruction au ministère des Finances de transférer les ressources et de remettre ce budget à l’armée. Tout comme ce nouvel hôpital, nous en avons une dizaine qui sont terminés, mais qui ne sont pas équipés, il manque de médecins et de spécialistes », a-t-il expliqué.

Le but, a-t-il dit, sera d’avoir deux façons de servir, un à travers les centres de santé gérés par l’Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ceux qui sont en charge des gouvernements des États, ISSSTE, IMSSS, de Petróleos Mexicanos (Pemex) et autre plan émergent qui sera en charge de l’armée et de la marine.

Dans l’enregistrement, López Obrador a réitéré que son administration est prête et a déclaré qu’il est important de rester calme et de ne pas avancer la veille pour éviter de s’épuiser, car l’épidémie de Covid-19 est en étapes, et le pays est encore dans la première étape, qui a à voir avec les cas importés.

“Nous allons devancer le coronavirus et nous allons aider notre pays. Les Mexicains représentent beaucoup de travail, nous sommes habitués à affronter les adversités et à nous lever, à nous lever immédiatement “, a-t-il déclaré.

“Ne paniquons pas, ayons confiance … Nous sommes caractérisés par l’humanisme, l’amour du prochain, nous ne voulons pas que les gens souffrent, nous ne voulons pas que quiconque perde “, a-t-il ajouté.

Président Il a déclaré que son gouvernement travaille professionnellement, en veillant à ce que l’économie ne tombe pas trop.

“Nous allons sauter par-dessus cet obstacle du coronavirus, mais nous ne voulons pas que l’économie soit gravement détériorée, le peso ne se déprécie pas beaucoup, nous n’avons pas de chômage, nous pouvons bientôt récupérer”, a-t-il conclu.