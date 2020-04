AMLO donne un rapport optimiste aux Mexicains; Il pleut des critiques – . Miami (51)

MEXIQUE – Ce n’est que dans l’immense cour du Palais national que le président Andrés Manuel López Obrador a présenté dimanche son rapport d’activité trimestriel, un acte qui a été diffusé à la télévision officielle et qui aurait pu être réalisé dans ses bureaux privés, comme l’ont souligné les analystes.

Confiant et même triomphant, le président a minimisé la crise économique qui pourrait découler de l’urgence sanitaire du pays, où il y a déjà 94 décès dus au COVID-19 et 2143 cas confirmés.

Annoncé avec beaucoup d’espoir au cours de la semaine, le message du président n’a pas été bien reçu par les hommes d’affaires, les gouverneurs, les analystes et les citoyens, et même sa femme, Beatriz Gutiérrez Müller, a disqualifié certaines opinions sur Twitter et suscité la controverse.

“La formule que nous appliquons pour surmonter la crise transitoire est la somme de trois éléments de base: un investissement public accru pour le développement économique et social, le plein emploi et l’honnêteté et l’austérité républicaines”, a déclaré López Obrador.

Pour cette raison, il a promis la création de 2 millions d’emplois pour lutter contre la crise des coronavirus dans le pays et était optimiste malgré la proposition d’un plan de relance économique limité.

Ses principales mesures comprennent des plans d’infrastructure et des programmes d’aide qui créeront 2 millions de nouveaux emplois au cours des neuf prochains mois, tandis que des millions de familles pauvres et à faible revenu recevront un soutien financier.

Mais les soutiens n’étaient pas ceux attendus par les gouverneurs, dont certains, comme celui de l’État de Tamulipas, ont appelé les citoyens de leurs États à ne pas baisser la garde et à redoubler d’efforts.

Le président a adressé un message à la nation de calme et d’espoir face à une crise qu’il considérait comme “transitoire” et convaincu que le pays retrouverait bientôt une “normalité sociale et productive”, bien qu’il n’ait offert aucun soutien aux hommes d’affaires ou à la soi-disant classe moyenne.

Une grande partie du plan de relance économique correspond à des mesures déjà annoncées précédemment, qui pourraient désormais être renforcées.

Par exemple, il a réitéré que les paiements de pension pour les personnes âgées ont déjà été avancés pour les quatre prochains mois.

De plus, jusqu’à présent, plus de 350 000 crédits ont été accordés aux petites entreprises et 450 000 crédits supplémentaires seront ajoutés prochainement.

D’autres programmes gouvernementaux notables tels que le reboisement «Planter la vie» et les cultures ou l’apprentissage en entreprise continueront également d’employer des dizaines de milliers de personnes.

Malgré la dépréciation du peso, qui a chuté de plus de 20% du fait de cette crise mondiale, il a assuré qu’il faisait “l’impossible” pour contrôler la dette publique.

En somme, les programmes sociaux et le développement promus par le gouvernement cette année toucheront 22 millions de bénéficiaires “, a indiqué le président, et plus de 2 millions de prêts personnels seront accordés.

“C’est très important. Nous allons créer 2 millions de nouveaux emplois en neuf mois. Sur ces faits, je fonde mon optimisme.”

En ce sens, il a assuré que 95% des pauvres du Mexique reçoivent déjà un soutien au moins aujourd’hui.

QU’EN EST-IL DE L’HOMME D’AFFAIRES?

Bien qu’il n’ait pas eu de mots pour le monde des affaires, il a réitéré qu’aucune taxe ne sera augmentée ou que de nouvelles ne seront créées et que la TVA sera remboursée “rapidement” à ceux qui l’ont demandée.

En outre, il s’est félicité de pouvoir compter sur “le soutien et la collaboration” du secteur privé et a remercié les entreprises qui ont accepté de suspendre leurs opérations sans licencier ou ne pas avoir payé les salaires des travailleurs.

“Ils démontrent leur humanisme et leur dimension sociale”, a-t-il fait remarquer.

L’économie mexicaine a diminué de 0,1% en 2019 et, suite à la pandémie de COVID-19, le secrétaire au Trésor estime que le pays enregistrera une baisse du produit intérieur brut (PIB) pouvant atteindre -3,9% en 2020.

LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Selon le rapport le plus récent, le Mexique enregistre 2 143 cas et 94 décès – un chiffre inférieur à celui des autres pays. Le 31 mars, une urgence sanitaire a été décrétée pour lutter contre la pandémie.

Le pays aztèque a enregistré une augmentation considérable du nombre de cas et de décès.

Le président a rappelé que le pays se préparait depuis des mois à cette crise et compte aujourd’hui 6 425 lits d’hôpitaux de soins intensifs, et il y en aura bientôt plusieurs milliers.

“Sans triomphalisme, le Mexique est, après l’Inde, le pays avec le moins d’infections à coronavirus et le troisième pays avec le moins de décès en raison du nombre d’habitants. Nous allons bien, mais ne nous faisons pas confiance”, a déclaré López Obrador.

