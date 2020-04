AMLO offre plus d’austérité pour relancer l’économie contre le coronavirus

Il propose de créer deux millions d’emplois en neuf mois via des investissements publics et l’octroi de prêts aux PME; les analystes et les hommes d’affaires considèrent le plan comme insuffisant.

..- Le président Andrés Manuel López Obrador a proposé dimanche une plus grande austérité dans son gouvernement et des investissements pour sauvegarder les emplois, au milieu des critiques des hommes d’affaires qui jugent insuffisante son plan pour relancer l’économie du pays face à la pandémie de coronavirus.

“La formule que nous appliquons pour la crise transitoire est la somme de trois éléments de base: un investissement public accru pour le développement social, le plein emploi, l’honnêteté et l’austérité républicaines”, a déclaré le président dans un message à la nation.

“Rien ne nous fera revenir dans le passé”, a souligné López Obrador, rejetant l’application de politiques fiscales anticycliques, consistant en de grandes injections de capitaux, telles que celles récemment approuvées aux États-Unis et dans d’autres pays pour faire face au coup économique de la pandémie.

“Le plan de relance économique que nous appliquons n’est pas conforme au modèle néolibéral (…) nous avons déjà brisé le moule qui servait à appliquer les politiques dites contracycliques qui ne favorisaient que les inégalités et la corruption”, a ajouté le président.

Parmi les dispositions destinées à relancer l’économie, il a souligné la création de deux millions d’emplois en neuf mois en stimulant les investissements publics pour créer des emplois, et en accordant des prêts aux petites entreprises.

De plus, il avancera quatre mois de paiement des pensions affectées aux programmes sociaux pour les personnes âgées, les étudiants et les personnes handicapées, face à l’éventualité sanitaire.

“Le rapport du président López Obrador n’est pas ce que les employeurs attendaient, ce dont ils avaient besoin. Les conséquences peuvent être graves », a écrit Francisco Cervantes, président de la Confédération des chambres industrielles (Concamin) du Mexique, sur Twitter.

Le leader de gauche, qui a considérablement resserré la ceinture budgétaire du gouvernement depuis sa prise de fonction en décembre 2018, a averti que sa politique d’austérité sera appliquée “plus rigoureusement” pour faire face à la crise des coronavirus, dont il a insisté qu’il sera temporaire.

Ces mesures comprennent la réduction de son salaire et de celui de tous ses secrétaires d’État, la suppression des primes des hauts fonctionnaires, ainsi que la réduction des dépenses de fonctionnement et de la publicité gouvernementale.

Il a également déclaré que son gouvernement n’augmenterait pas la dette publique pour financer des mesures d’urgence.

“Pour financer le plan, sans augmenter les impôts, il faudra recourir aux économies du Fonds de stabilisation des revenus budgétaires et des ressources qui étaient conservées dans des trusts”, a-t-il ajouté.

López Obrador a également annoncé qu’il annoncerait la semaine prochaine un programme d’investissement dans le secteur de l’énergie pour environ 13,5 milliards de dollars, tandis que la compagnie pétrolière publique endettée Pemex obtiendrait des ressources supplémentaires pour environ 2,588 milliards de dollars “car la pression fiscale sera réduite “

Les mégaprojets se poursuivent

Le président a également affirmé que les trois projets emblématiques de son gouvernement resteront fermes: la construction de l’aéroport de Santa Lucía dans la capitale mexicaine, et la nouvelle raffinerie de Dos Bocas et un train de voyageurs appelé Maya Train, tous deux au sud-est de la Pays.

Les analystes et les opposants s’interrogent sur la rentabilité de tels projets ainsi que sur la pertinence de les maintenir sur la bonne voie lorsqu’un ralentissement économique est attendu.

«C’est un discours plein de contradictions. On parle d’économies et d’austérité, tout en considérant le gaspillage de ressources sur des projets absurdes », écrit l’économiste Valeria Moy sur Twitter.

L’économie mexicaine, la deuxième en importance en Amérique latine, se contracterait d’environ 4% cette année, selon les estimations du gouvernement lui-même et le consensus des analystes, en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19.

“Nous vaincrons le coronavirus, nous réactiverons l’économie et le Mexique continuera de se maintenir”, a déclaré López Obrador à la fin de son message.

Jusqu’à ce dimanche, le Mexique a enregistré 2 143 cas positifs de coronavirus et 94 décès.