Ana Gabriel demande à prier pour le Chili lors de son retour émotionnel à Viña del Mar | Culture et divertissement

Ponctuelle et avec un sourire éternel, la “Diva of America”, comme la chanteuse-compositrice mexicaine Ana Gabriel est connue, a chanté mardi pour la quatrième fois de sa carrière au Festival de Viña del Mar, où elle a enchanté ses plus fidèles avec son romantisme disciples et a demandé de “prier” pour le Chili.

Dans une robe noire avec des fleurs imprimées et devant le public entièrement livré de l’amphithéâtre de la Quinta Vergara, l’artiste de 64 ans a commencé avec “Destino”, un thème inclus dans son album “Live”, 1990, un répertoire qui naviguait Entre la ballade et la chanson traditionnelle mexicaine.