Ana Usabiaga, huitième à zéro à Berlin; troisième titre pour Wild | Réseaux sociaux sportifs

Guipuzcoan Ana Usabiaga a été classée ce mercredi huitième au scratch féminin, où la Néerlandaise Kirsten Wild a décroché son troisième titre, lors de la première journée des Championnats du monde de cyclisme sur piste, qui se déroulent à Berlin.

Usabiaga a terminé huitième dans un test dans lequel la Néerlandaise Kirsten Wild a remporté son septième titre mondial et son troisième scratch. Il détient également deux médailles d’or mondiales à Omnium (2018 et 2019), une en notation (2015) et une autre à Madison (2019).