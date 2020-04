Andrea Bocelli chante devant une cathédrale vide à cause de l’urgence du coronavirus – . Miami (51)

Le ténor italien Andrea Bocelli a donné un dimanche concert de Pâques ce dimanche avec des chansons choisies dans le répertoire de la musique religieuse dans l’imposante cathédrale de Milan (nord), vide en raison de l’émergence de coronavirus, pour donner de l’espoir au monde à cette époque.

Le concert en direct d’une demi-heure qui a été diffusé sur les réseaux sociaux du ténor a commencé avec les paroles de Bocelli dans lesquelles il a expliqué qu’il croyait en “la force de prier ensemble” et en “Pâques comme symbole de renaissance pour les deux croyants”. comme des incroyants à un moment où vous en ressentez le besoin. “

“Le Milan positif et courageux et l’Italie seront un modèle gagnant et un modèle de la renaissance que nous espérons tous”, a déclaré Bocelli alors que des images étaient publiées d’une Italie vide du coronavirus, mais montrant encore plus de sa beauté.

De l’intérieur, Bocelli a commencé son concert “Music for Hope” accompagné uniquement par sa voix et par l’organiste du temple, Emanuele Vianelli, à la tête de l’un des orgues les plus grands et les plus imposants de la planète.

Alors que la caméra montrait également les détails des magnifiques vitraux de la cathédrale, Bocelli a commencé à interpréter le traditionnel “Panis Angelicus” et a suivi “Ave Maria” de Bach, l’opéra “Cavallería Rusticana” de Pietro Mascagni et “Domine Deus” de Rossini.

À l’extérieur de la cathédrale sur une place fantomatique, Bocelli a interprété “Amazing Grace” de John Newton accompagné d’images des grandes villes du monde avec Paris, Londres ou New York complètement déserte.

Bocelli lors d’une interview avec Efe, a annoncé qu’avec cette “prière” musicale, il voulait demander “le don de la foi et de l’espérance” de l’humanité, non seulement pendant la pandémie actuelle de coronavirus, mais pour ce qui viendra plus tard.

