Ángel, médecin: il est très difficile de communiquer par téléphone la mort d’un patient | La société

Ángel est anesthésiste à l’hôpital Infanta Sofía, dans la Communauté de Madrid. Le coronavirus l’a placé en première ligne de combat, aux côtés de ses collègues des urgences et des intensivistes.

La chose la plus difficile pour les médecins en ce moment – dit-il – n’est pas de pouvoir embrasser un patient qui meurt seul, ou de toucher son visage pour se réconforter dans un moment difficile, mais aussi de prendre des décisions rapides avec les ressources disponibles ou de communiquer avec un membre de la famille par téléphone la mort de votre proche.

Il vient de sortir d’un gardien de ces milliers d’heures, dans lesquelles il a à peine dormi. Quand il rentre chez lui et essaie de se détendre, sa tête tourne de ce qui s’est passé la nuit précédente. Il se repose, appelle ses parents et ses proches “mais le travail est toujours là”. Il n’a pas d’enfants et son partenaire est également médecin. «Il est très difficile de se déconnecter, nous avons des groupes de gaspillage d’égal à égal où des informations sont publiées et sont continuellement actualisées.»

Ángel explique à Efe comment toute la dynamique de l’hôpital a changé, ce n’est pas du tout comme l’organisation par plantes et spécialités à laquelle nous sommes habitués. Dans son cas, les anesthésistes qui travaillaient principalement dans les salles d’opération et les unités de réanimation sont venus en première ligne avec les services d’urgence – “ils méritent une vague” -, dans les unités de soins intensifs et dans les zones habilitées à soigner les patients plus grave, “où attrape plus pleinement” le Covid-19.

D’autres spécialités, comme celle de son épouse qui est pathologiste – en charge de faire des cytologies ou des biopsies en salle d’opération, par exemple – ont accéléré les travaux en suspens les premiers jours et se sont rendues dans les services pour alléger le fardeau administratif des rapports et surtout du support téléphonique qui accumuler beaucoup de travail. “Le patient est dans un endroit isolé et les proches dans un autre; il faut rendre compte de leur évolution et cela conduit à une surcharge de travail importante chaque jour.”

La routine du traitement humain – madame – a été perdue, mais pas seulement avec les patients isolés, mais entre collègues, dans ces zones communes. “Dans les zones restreintes, vous devez être le moins possible, vous ne pouvez pas toucher la main pour réconforter une personne, c’est difficile, nous avons tous des membres plus âgés de la famille et vous vous mettez dans la peau, c’est très difficile.” Il n’oublie pas les proches qui reçoivent la communication de la mort par téléphone, “sans un baiser d’adieu”. “Nous nous séparerons progressivement du plan émotionnel, je l’espère, car nous sommes très choqués”.

Les préoccupations familiales rejoignent ces préoccupations. Sa mère souffre d’Alzheimer modérée et de fibrose pulmonaire. Elle est isolée à la maison, comme des milliers de personnes âgées en Espagne. Il a parlé à ses frères afin qu’ils puissent assumer la situation s’il a besoin de soins médicaux. “Je pense dans ce cas à ne pas l’emmener à l’hôpital, elle n’a pas ou très peu d’options et est loin de ses enfants; c’est une décision très difficile à prendre et qui, je l’espère, ne se posera pas”.

Aurons-nous besoin d’un soutien psychologique pour surmonter l’impact de Covid-19 dans nos vies? Oui, et les médecins d’abord, répondent. «La surcharge nous oblige à prendre des décisions que nous n’avons jamais prises auparavant; il y a des recommandations du point de vue éthique que d’autres patients, sans ce stress de capacité de soins, auraient eu des options pour vivre; que psychologiquement c’est très compliqué pour moi, il faut réserver de l’espace de soins intensifs pour les patients avec plus d’options. “

Et tout cela doit être expliqué aux proches: qu’à l’heure actuelle ce traitement ne peut pas être facilité et que ce sont les options avec les ressources disponibles, et les plus compliquées “qu’ils comprennent”. «C’est très difficile parce qu’en ce moment, avec des ressources limitées, nous prenons des décisions très compliquées et vous emportez également cela avec vous.»

Ana Rodrigo