Anniversaire permanent pendant l’accouchement | Couverture

Il peut passer. Célébrer des années pendant l’accouchement devient plus ou moins courant pour de nombreux Espagnols. Mais le cas de Pontevedrés Iván Puentes et de sa famille est presque un record. Il a changé sa décennie – 40 ans en quarantaine – mais ses deux fils ont également soufflé des bougies. Votre salon est une fête permanente.

La décoration de la maison familiale a changé depuis le premier jour de détention. Cela a juste coïncidé avec l’anniversaire de Mario, l’aîné des deux enfants. Il a eu huit ans le 13 mars et pour le célébrer, Iván et son épouse Marta, tous deux professeurs, ont accroché une affiche “Joyeux anniversaire” qui, cinq semaines plus tard, continue de présider sa classe.

“Au début, j’étais un peu frustré”, se souvient-il dans une conversation avec Efe Iván, qui combine son travail d’enseignement avec sa responsabilité de maire du PSOE à la mairie de Pontevedra. “Il voulait même appeler Pedro Sánchez pour le laisser fêter son anniversaire comme prévu”, ajoute-t-il.

Sa célébration dans une cour de récréation, avec ses amis de l’école, a dû être suspendue. Sa déception, raconte son père, s’est transformée en joie en voyant la fête qui l’attendait chez lui. Pas seulement pour les cadeaux, déjà achetés, qu’il a pu ouvrir. Les voisins se sont également joints.

“À travers la cour des lumières, ils ont chanté son joyeux anniversaire et il a été étonné que tout le monde soit allé aux fenêtres pour l’applaudir”, explique Ivan, qui prévoit que son autre fils, Tomás, qui a quatre ans cette même lundi.

Tomás est, sans aucun doute, celui qui porte le mieux ce confinement. Il a lui-même réfléchi il y a quelques jours, comme le rapporte son père, qu’il n’aime pas le coronavirus parce que “les gens tombent malades” mais, d’autre part, si ça dure un peu plus longtemps “je m’en fiche car c’est comme ça qu’on est ensemble à la maison”.

Sans surprise, les quatre invités à ces fêtes n’étaient que les deux petits et leurs parents, Iván et Marta. Elle a également été chargée d’organiser l’anniversaire de son partenaire. Ce n’était pas n’importe quelle date. Ses quarante ans devaient être célébrés avec une «fête spéciale», mais le coronavirus a mis fin à ses projets.

En retour, le père de famille s’est retrouvé vendredi dernier, alors qu’il avait 40 ans, avec une surprise de ses voisins, secrètement coordonnée par sa femme.

Quelqu’un a sonné et quand il a ouvert la porte, il n’a vu personne, mais il a vu un cadeau qui l’a rendu très excité. Sur le sol, parfaitement placé, il y avait un gâteau et plusieurs canettes de bière. Il ne s’y attendait pas, assure Iván, bien qu’il admette avoir entendu des “conversations étranges” qui lui faisaient penser que Marta était en train de faire quelque chose.

Malgré cette célébration intime, Iván est clair qu’il n’oubliera pas d’avoir atteint la quarantaine en pleine quarantaine car, en plus, dans cette situation de confinement et d’isolement social, il assure que “tout est enregistré sur la rétine avec beaucoup plus de force”.

“L’important a été de célébrer que nous sommes ici, que nous allons bien et que nous célébrons des années”, résume-t-il avec enthousiasme, bien qu’il reconnaisse que lorsque la situation le permettra, il reprendra la partie en attente pour célébrer le changement de décennie.

La seule qui n’a pas tourné des années, pour l’instant, en plein confinement est Marta. En riant, Iván souligne que toute la famille espère qu’à son anniversaire, il n’y aura pas de réclusion. C’est le 22 juillet.

Alejandro Espiño