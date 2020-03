Annonce de la fermeture de grands centres commerciaux – Telemundo Miami (51)

La fermeture des grands centres commerciaux de Floride appartenant au groupe Simon est annoncée, qui comprend Sawgrass Mills, à Sunrise, Miami International Mall, à Doral, Dolphin Mall, à Miami, Coral Square, à Coral Spring, Dadeland mall, à Miami, Les chutes, à Miami, Towb center à Boca raton, à Boca raton et Florida Keys Outlet Marketplace, à Florida City.

Le groupe Simon a annoncé qu’après

discussions approfondies avec les autorités fédérales, étatiques et locales et

reconnaissance de la nécessité de lutter contre la propagation du COVID-19,

toutes ses propriétés commerciales, y compris les centres commerciaux,

qualité supérieure et usines aux États-Unis USA Cette mesure prendra effet le

À partir de 19 h, heure locale, ce mercredi et se terminera le 29 mars.

“La santé et la sécurité de nos

acheteurs, détaillants et employés est de la plus haute importance et nous

étape pour aider à réduire la propagation de COVID-19 dans notre

communautés “, a déclaré le président et PDG du groupe, Simon, David

Simon,

Simon est une fiducie de placement immobilier

des racines dédiées à la propriété des grandes destinations shopping,

restaurants, divertissement et usage mixte et une société S&P 100. Ses propriétés

en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, des lieux de rencontre communautaires

pour des millions de personnes chaque jour et générer des milliards de ventes

annuellement.

