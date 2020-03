Annonce de mesures d’allègement du remboursement des prêts étudiants – . Miami (51)

Vendredi, le ministère de l’Éducation a annoncé son plan de tenir la promesse du président Donald Trump d’aider les Américains à rembourser leurs prêts étudiants pendant la durée de la crise des coronavirus.

“Ce sont des moments anxieux, en particulier pour les étudiants et les familles dont l’éducation, la carrière et la vie ont été perturbées”, a déclaré la secrétaire Betsy DeVos. “En ce moment, tout le monde devrait se concentrer sur la sécurité et la santé, sans se soucier de l’intérêt croissant. de ses prêts étudiants. Je félicite le président Trump pour son action rapide sur cette question, et j’espère qu’il apportera une aide et une assurance importantes à ceux qui en ont besoin. “

DeVos a annoncé que les mesures de secours seront mises en œuvre par le bureau fédéral d’aide aux étudiants à partir du 13 mars 2020.

Tous les emprunteurs pourront suspendre leurs paiements pendant au moins deux mois pour mieux gérer leurs finances pendant la pandémie, selon le bureau de Devos.

Le taux d’intérêt sur tous les prêts étudiants fédéraux sera également automatiquement réduit à 0% pendant au moins 60 jours.

En outre, toute personne qui demande un accord de non-paiement sera approuvée pour une période d’au moins 60 jours.

Une suspension des paiements sera également automatiquement accordée à tout compte en retard de paiement à partir de cette date.

Pour les personnes qui souhaitent et peuvent continuer à effectuer des paiements pendant cette période, le paiement intégral paiera d’abord tout intérêt en attente avant le 13 mars, puis sera appliqué à la dette étudiante elle-même.

La suspension des paiements pourrait être prolongée si nécessaire, selon le président lors d’une conférence de presse.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter la page StudentAid.gov/coronavirus

.