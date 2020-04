Anxiété ou dépression, effets de l’accouchement chez 45% des Mexicains – . Miami (51)

MEXIQUE – Au moins 45% de la population du Mexique pourrait souffrir de dépression ou d’anxiété en raison de l’isolement provoqué par la pandémie de COVID-19, qui enregistre déjà 1510 infections et 50 décès dans le pays, ont déclaré jeudi des spécialistes de la santé mentale.

Lors d’une conférence de presse à distance, le Dr Bernardo NG Solís, président de la Mexican Psychiatric Association, a déclaré que le pourcentage pourrait augmenter dans le cas des professionnels de la santé, en raison du travail qu’ils effectuent.

“En Chine, il a été signalé que jusqu’à 75% des personnes dans ce secteur ont développé un stress”, a-t-il déclaré.

Il a indiqué que dans la société en général, vivre au milieu d’une pandémie pouvait avoir des conséquences telles que le stress post-traumatique ressenti après des événements tels que les tremblements de terre. Cependant, ceux-ci pourraient être exacerbés chez ceux qui souffrent de COVID-19 dans les cas graves.

“Cependant, nous devrons faire attention car plus la quarantaine sera longue, plus elle aura d’effets émotionnels et aussi en raison de l’impact économique que la pandémie aura”, a expliqué le psychiatre.

Il a expliqué que la pandémie a touché de nombreux pays non seulement en santé physique, mais aussi en santé mentale, bien que la plupart développeront de l’anxiété, de la dépression ou un stress temporaire.

“Vraiment, la minorité d’entre eux va développer un problème plus important”, a-t-il déclaré.

Il a recommandé que les gens prennent de petites mesures pour empêcher l’une de ces conditions de se produire, y compris l’exercice, éviter les informations excessives sur les réseaux sociaux, bien manger et bien dormir, et éviter la consommation d’alcool, de tabac et de drogues.

LES ENFANTS PEUVENT AUSSI ÊTRE AFFECTÉS

Les enfants peuvent également être une population vulnérable à cette pandémie en raison de leurs changements de routine et parce que, par nature, ils ne sont pas habitués au confinement.

Le psychiatre Emmanuel Sarmiento a noté que l’impact variera selon les groupes d’âge, mais la plupart des petits auront une réaction de stress.

“Les plus touchés seront ceux qui ont déjà une psychopathologie de fond qui pourrait être exacerbée comme chez toute autre personne.”

Il a indiqué qu’il est important que les routines soient maintenues chez les petits et que les parents soient calmes sur le sujet “car si nous sommes très anxieux, nous transmettrons cette anxiété”, a-t-il dit.

L’enseignante Gabriela Cámara Cáceres, présidente honoraire de la Voice for Mental Health Association, a rappelé que cette situation “est temporaire” et a recommandé de suivre des mesures telles que la méditation, ne pas rester en pyjama si vous travaillez de chez vous et vous préparez comme tous les jours “, ce qui Cela nous fera nous sentir mieux. ”

