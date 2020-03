APEN appelle le régime d’Ortega à “informer en toute transparence” de l’arrivée possible du coronavirus dans le pays

L’Association des producteurs et exportateurs du Nicaragua (APEN) a exhorté le régime Daniel Ortega et les Nicaraguayens à minimiser l’impact négatif sur l’arrivée “imminente” du coronavirus dans le pays, et a déclaré qu’une campagne de prévention éducative est nécessaire pour empêcher la désinformation.

Jusqu’à présent, le Nicaragua ne signale pas de cas confirmés de coronavirus, déclaré pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais l’APEN a insisté pour que le régime fasse rapport avec “transparence” sur les risques et la précaution de la maladie, élabore des campagnes l’assainissement et la sensibilisation du public et travailler efficacement une fois que les premiers cas de coronavirus sont identifiés, pour empêcher sa propagation.

L’APEN a souligné que l’impact de la covid-19 dans le pays affecterait davantage la situation économique et ajouterait aux mesures drastiques qui existent déjà pour le secteur, telles que la loi phytosanitaire ou la réforme fiscale, qui nuiraient à la compétitivité.

Ce scénario aggraverait la récession économique et toucherait les deux secteurs qui sont restés stables jusqu’à présent: les exportations et les envois de fonds, ce qui augmenterait le chômage et la pauvreté.

“Au niveau national, l’effet des mesures récemment approuvées, au lieu d’inciter à la production agricole, a plutôt un aspect de collecte et d’anti-développement, affectant davantage la compétitivité et la situation économique affaiblie, de sorte qu’elles doivent être analysées, rectifiées ou suspendues. », Expose la déclaration.

Le secteur laitier a déjà exprimé sa préoccupation face à la mise en quarantaine décrétée par le gouvernement d’El Salvador – le principal marché de ces produits – car elle pourrait affecter les exportations de produits laitiers et de leurs dérivés.

APEN se joint à l’appel lancé par les spécialistes de la santé pour travailler sur un plan de prévention énergique, qui inclut de guider la population sur le sujet, et de ne pas cacher les informations sur l’arrivée imminente du virus dans le pays.

“Nous avons besoin que les Nicaraguayens parviennent à un accord pour surmonter la crise politique, économique et sociale, en aidant à dépolariser l’environnement, en créant la base pour que toutes les forces vives de la nation et la coopération internationale s’unissent pour combattre la pandémie et se préparer de réactiver la coexistence pacifique et démocratique de notre Nicaragua “, a déclaré APEN dans le communiqué.