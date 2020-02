Aperribay: “Nous avons l’illusion qu’Odegaard est avec nous depuis deux ans” | Réseaux sociaux sportifs

Jokin Aperribay, président de la Real Sociedad, a montré sa confiance que le milieu de terrain Martin Odegaard, affecté au club par le Real Madrid, pourrait continuer la saison prochaine également en prêt.

“Nous parlons d’un club qui est un gentleman et un joueur qui a aussi des choses très claires. Je pense que le pacte que nous avons entre tous va être respecté. Il est également vrai qu’il est un footballeur du Real Madrid et s’ils ont demandé le contraire nous aurions tous à nous parler et à nous écouter. L’illusion que nous avons est qu’Odegaard est avec nous depuis deux ans “, a-t-il expliqué.