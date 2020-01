Apple a gagné 11,37% de plus au premier trimestre fiscal, dopé par l’iPhone | Les entreprises

Apple a gagné au cours des trois premiers mois de son exercice cette année 22,236 millions de dollars, soit 11,37% de plus qu’à la même période l’an dernier, dopée par les ventes de téléphones iPhone qui ont refait surface.

La multinationale de Cupertino (Californie, USA) s’est imposée aux prévisions des analystes et a surpris avec une hausse de 7,6% du chiffre d’affaires dans la catégorie des smartphones, juste après la clôture d’une année de ventes de l’iPhone avait baissé et des doutes avaient surgi quant à sa croissance future.

Au cours des trois derniers mois, qui comprend la campagne de Noël, le moment des plus grandes ventes pour Apple, le chiffre d’affaires de l’entreprise atteint une valeur totale de 91 819 millions de dollars, au-dessus des 84310 millions de la même période de 2019, et ses actionnaires ont empoché 4,99 $ par action.

Bien que l’iPhone soit le produit qui se démarque le plus dans les résultats financiers présentés mardi par sa force de frappe inattendue, deux autres catégories jugées stratégiques pour l’avenir de l’entreprise connaissent également une croissance remarquable.

L’une de ces deux catégories était celle des services qui, au cours des trois derniers mois, a vu la sortie d’Apple TV +, le service de contenu en streaming attendu, et a facturé un total de 12715 millions de dollars, soit une augmentation de 16,9. % par rapport à la même période de l’année précédente.

L’autre catégorie était celle de la technologie portable, pour la maison et les accessoires, parmi lesquels la populaire montre intelligente Apple Watch et les écouteurs AirPods, qui, ensemble, ont facturé 36,97% de plus pour atteindre 10,010 millions de dollars. .

,Les ordinateurs Mac et les tablettes iPad ont baissé dans la facturation

Les deux ont été dépassés à la fois par les services et la technologie portable, pour la maison et les accessoires.

“Nous sommes ravis d’annoncer le trimestre avec le chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré par Apple, stimulé par la forte demande de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro”, a déclaré le PDG de la société, Tim Cook, lors de la présentation des résultats.

Les comptes d’Apple ont été bien reçus à Wall Street, où ses actions se sont appréciées de 2,23% à 324,76 $ par action électronique après la fermeture des parquets de New York.