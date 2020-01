Apple Leisure Group (ALG) veut avoir 30 stations en Espagne | Économie

Le groupe hôtelier américain Apple Leisure Group (ALG), spécialisé dans la gestion de complexes hôteliers tout compris, prévoit de disposer de 30 complexes hôteliers en Espagne dans les prochaines années, principalement dans le sud du pays, a expliqué à Efe son président en Europe Javier Águila.

L’entreprise, centrée sur le Mexique et les Caraïbes, a débarqué en Europe via l’Espagne l’année dernière avec sa marque Secrets Hotels & Resorts, avec l’ouverture en mai des Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa et celle du Secrets Lanzarote Resort & Spa en décembre. .