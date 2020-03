APPS pour travailler à domicile. Le succès n’est pas fini, il suffit de changer les règles – Latina News – Miami – South Florida – USA

Les dernières semaines ont changé notre vie et notre routine, la responsabilité dont nous avons besoin en tant que société pour arrêter l’expansion du déjà déclaré est essentielle. Pandémie de COVID-19

Il est vrai que le travail à domicile n’est pas pour tout le monde, cependant, avec le bon équipement et en suivant les conseils de ceux qui le font depuis des années, Il peut être aussi productif ou plus que depuis le bureau.

Une bonne façon de se préparer au travail est de s’appuyer sur des applications qui facilitent le travail à domicile et dépendent de vos besoins selon votre spécialité.

Nous identifions les types de besoins et nous recommanderons des applications que vous pouvez utiliser.

1.- Communiquez avec le reste de vos collègues.

Mou C’est l’une des applications de communication d’entreprise et de projet les plus populaires. Vous devez l’avoir installé à la fois sur le PC et sur votre téléphone, car si vous vous éloignez du PC, vous «disparaissez», cessant d’être toujours accessible dans les heures ouvrables. Avec Slack sur le téléphone, vous pouvez rester en contact à tout moment, ou du moins jusqu’à ce que vous le souhaitiez.

Équipes Microsoft Il fait partie d’Office 365 et s’intègre de manière transparente avec le reste des services et applications Office. Avec l’application, vous pouvez discuter sur différents canaux en plus de passer des appels vidéo et audio

WhatsApp: Parce que bien qu’il ne soit pas destiné au lieu de travail, il est simple et une application qui est utilisée par presque tout le monde, il ne nécessite pas d’apprendre à l’utiliser, il nous permet de communiquer par écrit, audios, appels ou appels vidéo et, bien sûr, il nous permet d’envoyer toutes sortes de fichiers. De plus, il peut être utilisé à partir d’appareils mobiles, mais également à partir de l’ordinateur ou du Web.

2.- Organiser et gérer les tâches

Pomodoro: L’une des techniques d’amélioration de la productivité les plus connues est la technique du pomodoro: diviser une tâche en morceaux de 25 minutes (appelés pomodoros) et prendre une pause de 5 minutes après chaque morceau et 30 minutes après quatre pomodoros.

Toggl: À la maison, il est facile de perdre le temps et de travailler moins ou plus. Vous pouvez enregistrer des temps avec l’application Toggl ou à partir de son site Web, en les affectant à un certain projet, tâche ou client, l’application est assez simple à utiliser.

Microsoft à faire: Une application multiplateforme qui nous permet d’effectuer un suivi détaillé de toutes sortes de tâches, de pouvoir établir des délais d’exécution, des rappels, des notes supplémentaires, des sous-tâches, des pièces jointes … De plus, ces services incluent des suggestions intelligentes et personnalisées pour toujours garder nos tâches à jour. Et oui, il permet de partager et d’affecter des tâches, des fonctions parfaites pour un travail collaboratif en entreprise.

3.- Être sédentaire

Google Fit: En travaillant à domicile, il est facile de passer la majeure partie de la journée assis avec peu d’activité physique. Cette application peut vous rappeler de faire suffisamment d’exercice chaque jour, même si ce n’est que quelques minutes par jour. Deux objectifs quotidiens sont fixés par défaut: un certain temps d’activité et certains points cardio, qui nécessitent une activité plus intense (comme la course à pied). Un bon moyen de vous assurer que le télétravail n’affecte pas votre forme physique est de vous assurer de terminer les anneaux tous les jours.

4.- Perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux

Bien-être numérique: À la maison, le patron ne vérifie généralement pas si vous regardez des mèmes au lieu de travailler ou avec d’autres choses qui vous distraient. Si vous pensez que cela affecte vos performances, vous pouvez vous aider des alternatives de Bienestar Digital ou d’autres marques. Avec Bienestar Digital, vous pouvez vérifier combien de temps vous passez dans chaque application et définir des limites.

5.- APPS pour travailler avec des images

Canva il a des modèles et un éditeur qui vous permettent de créer presque n’importe quel type de conception à partir d’une image. Vous pouvez créer des brochures, des images pour les réseaux sociaux, des blogs, des présentations, des bannières. C’est génial pour les débutants car il vous suffit de choisir le modèle, puis de le personnaliser en ajoutant ou en modifiant des éléments.

Pexel Si vous avez besoin d’images pour vos projets, cette application possède l’une des banques d’images les plus populaires. Un moyen simple d’avoir des images libres et légales.

Google Drive et Dropbox: Avec ceux-ci, vous pouvez charger et stocker du contenu, travailler avec différents types de fichiers et effectuer un travail collaboratif, en plus de sauvegarder tout contenu sur le téléphone. Il a également des fonctions de numérisation et de partage de fichiers lourds.

6.- Sécurité de l’information, mots de passe, comptes bancaires, etc.

Cela peut être une opportunité pour les pirates qui seront sans aucun doute à la recherche de vols d’informations confidentielles ou de fraude en ligne, nous devons donc prendre des mesures pour protéger les informations lorsque vous travaillez à domicile.

Chiffrez correctement nos comptes. Il est normal que nous devions accéder à différents services et plates-formes sur Internet pour mener à bien nos tâches. Chacun d’eux aura un registre, un compte utilisateur, et nous devons donc crypter ces comptes correctement. Il sera essentiel d’utiliser des mots de passe forts et complexes. Suivez toujours les conseils d’utilisation des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Un autre détail à considérer est qu’ils doivent être différents pour chaque plateforme.

Authentification à deux facteurs. Dans la mesure du possible, nous devons utiliser l’authentification à deux facteurs sur nos comptes et appareils. Que nous en soyons conscients ou non, cela nous donne une sécurité supplémentaire très importante. Ce type d’authentification demande l’utilisation de deux codes. Par conséquent, même si un attaquant connaît notre mot de passe, il n’aura pas accès au deuxième code que nous pouvons recevoir, par exemple, sur notre téléphone mobile.

Utiliser un VPN (RÉSEAU privé virtuel). Lorsque nous nous connectons à distance à notre travail, il n’y a rien de mieux que d’utiliser un service VPN. Cela permet de crypter la connexion et de protéger les données.

Mettre à jour notre équipement. Nos équipes doivent toujours être à jour. Sinon, les attaquants pourraient exploiter les vulnérabilités et nous serions une cible facile.

Outils de sécurité. Un bon antivirus, par exemple, peut nous libérer des menaces qui mettent nos appareils en danger. La protection contre les logiciels malveillants et les ransomwares nous offre une autre tranquillité d’esprit.

Utilisez des services cloud fiables. Avec cela, nous assurerons la protection et la sécurité de nos données.

Envoyer des informations et des fichiers sous forme cryptée. Cela nous permettra d’empêcher les intrus d’accéder au contenu, protégeant ainsi notre sécurité.

Delia Fernandez / deliafedz@hotmail.com / 786.443.2364