ARCO: de l’art mangé, foulé et rasé sur Instagram | Culture et divertissement

Les couloirs d’ARCO sont remplis ce week-end de familles, d’étudiants et de tout public qui souhaitent profiter de l’art et faire le selfi correspondant. Parmi l’offre, des œuvres de millions d’euros qui ne peuvent être vues que d’autres participatives qui peuvent être mangées et foulées.

La Foire Internationale d’Art a ouvert ce samedi à Ifema (Madrid) les portes de son avant-dernière journée, au cours de laquelle elle a reçu un flot de visiteurs. Des chariots d’enfants, d’étudiants et de groupes d’amis se sont promenés à la recherche de l’oeuvre la plus chère, la plus controversée et aussi la plus marquante à partager sur Instagram.