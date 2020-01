Argentin Dinenno a accepté de signer avec Pumas dans le style de l’entraîneur Míchel | Réseaux sociaux sportifs

L’Argentin Juan Ignacio Dinenno, nouvel attaquant des Pumas de l’UNAM du football mexicain, a déclaré mercredi qu’il avait choisi de signer avec cette équipe en raison de la proposition de l’entraîneur, l’Espagnol Miguel González ‘Míchel’.

“J’ai aimé Pumas parce que c’est une équipe qui propose dans chaque match une forme et un style et qui a de l’intensité, mon idée est de contribuer de l’attaque ou dans la position qui me correspond”, a déclaré Dinenno aux médias à son arrivée au Mexique, avant Votre signature de contrat.