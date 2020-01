Ariana Grande dénoncée pour plagiat en l’absence d’une semaine pour le Grammy | La culture

La pop star Ariana Grande a reçu jeudi une plainte de plagiat selon laquelle sa chanson à succès “7 Rings”, nominée pour l’enregistrement de l’année au Grammy, contient des strophes et des rythmes copiés sur un rap inconnu publié en 2017.

La mauvaise nouvelle survient quand il faut un peu plus d’une semaine pour que Grande se produise au gala des Grammy Awards, les prix les plus importants de l’industrie musicale et pour lesquels elle est nominée dans cinq catégories, y compris l’album de l’année pour son travail ” merci, ensuite “.