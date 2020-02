Armes à feu pour tuer les velutins et GPS pour les ruches, à la foire Meliza de Zamora | Économie

Les pistolets qui tirent des boules d’insecticide pour anéantir les nids de la guêpe redoutée “ Vespa velutina ” ou le GPS antivol pour les ruches qui permettent également de contrôler depuis le mobile une exploitation apicole sont quelques-unes des innovations que l’on peut voir dans la Foire Internationale de l’Apiculture Apiculture de Zamora.

La foire, qui est célébrée ce week-end, présente les applications technologiques qui ont été mises en œuvre dans le secteur de l’apiculture, offre aux professionnels toutes sortes de matériaux pour le soin des abeilles et la collecte de miel et met des bougies en vente de cire, de miel de différents types et d’autres produits dérivés.