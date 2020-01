Arrasate: “Le match contre Récré arrive à le dominer, pas par hasard” | Réseaux sociaux sportifs

L’entraîneur d’Osasuna, Jagoba Arrasate, a déclaré que le plan de match contre Recreativo de Huelva “arrive à le dominer, pas par hasard”, alors qu’il a déclaré que son idée était de “faire le tour” avec un onze qui , a-t-il reconnu, il aime “beaucoup”.

“Le joueur est ce qu’il aime, jouer et concourir, et à cet égard, nous pensons beaucoup au dernier match, mais demain nous en avons un autre et nous devons nous concentrer sur aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur basque lors d’une conférence de presse sur l’accumulation. des correspondances qui peuvent se produire au cours du mois de janvier.