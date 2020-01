Arrêter de fumer pourrait être positif au-delà de la limitation des lésions pulmonaires | L’avenir

Il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Une équipe de scientifiques britanniques a découvert que l’abandon du tabac pouvait avoir des conséquences positives au-delà de la réduction des dommages aux poumons, car cela aiderait également les cellules saines à commencer à reconstituer la paroi des voies respiratoires.

Ce changement dans la proportion de cellules saines et de cellules endommagées aiderait protéger contre le cancer.

Telle est la principale conclusion de étude publié dans le dernier numéro du magazine Nature, dirigé par des experts du Wellcome Sanger Institute et de la College London University.

Peter Campbell de Wellcome Sanger rapporte que “les gens qui ont beaucoup fumé pendant 30, 40 ans ou plus disent souvent qu’il est trop tard pour arrêter de fumer, que les dégâts sont déjà faits”.

“Ce qui est passionnant dans notre étude, c’est qu’elle montre qu’il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer.” Même fumer plus de 15 000 paquets de cigarettes tout au long de la vie, “quelques années après l’avoir quittée, de nombreuses cellules qui tapissent les voies respiratoires ne montrent aucune preuve de dommages causés par le tabac”.

Comparaison entre fumeurs et ex-fumeurs

Et, les chercheurs ont constaté que, par rapport aux personnes qui sont encore des fumeurs, ceux qui ont arrêté de fumer ont plus cellules pulmonaires génétiquement saines et, par conséquent, ils ont un risque beaucoup plus faible de développer un cancer.

Ces résultats mettent en évidence la avantages de cesser de fumer certainement à tout âge, selon un communiqué de presse de Cancer Research UK, qui finance ce travail.

Le tabagisme endommage l’ADN et augmente considérablement le risque de cancer du poumon, insistent les chercheurs, en se rappelant que ces dommages à l’ADN des cellules qui tapissent les poumons créent des erreurs génétiques.

Certains de ces dommages sont “mutations conductrices”, qui sont des changements qui confèrent à la cellule un avantage de croissance; Finalement, une accumulation de ces mutations peut provoquer une division incontrôlée des cellules et devenir cancéreuses.

Cependant, lorsque quelqu’un arrête de fumer, il évite la plupart des risque ultérieur du cancer du poumon.

Pour parvenir à leurs conclusions, les chercheurs ont analysé les cellules épithéliales bronchiques de 16 personnes: trois enfants, quatre non-fumeurs, six anciens fumeurs et trois fumeurs, puis séquencé l’ADN de 632 cellules individuelles pour observer le schéma des changements génétiques dans les cellules pulmonaires non cancéreuses.

Mutations causées par la fumée de tabac

Les chercheurs ont découvert que, bien qu’ils ne soient pas cancéreux, 9 cellules pulmonaires sur 10 des fumeurs actuels avaient jusqu’à 10 000 modifications génétiques supplémentaires – mutations – par rapport aux non-fumeurs, mutations qui étaient directement causées par des substances chimiques. fumée de tabac.

Plus d’un quart de ces cellules endommagées avaient au moins un mutation cancérigène, ce qui explique pourquoi le risque de cancer du poumon est beaucoup plus élevé chez les fumeurs.

De façon inattendue, chez les personnes qui avaient arrêté de fumer, il y avait un groupe considérable de cellules qui couvraient les voies respiratoires et qui s’étaient échappées dans dommages génétiques de son passé de fumeur.

Génétiquement, ces cellules étaient comparables à celles des personnes qui n’avaient jamais fumé: elles avaient beaucoup moins de dommages génétiques dus au tabagisme et auraient un faible risque de devenir cancer.

Les chercheurs ont découvert que ex-fumeurs ils avaient quatre fois plus de ces cellules saines que les personnes qui fumaient encore, ce qui représentait jusqu’à 40% du total des cellules pulmonaires chez les ex-fumeurs.

Les chercheurs se souviennent que cette étude montre que des cellules pulmonaires saines peuvent commencer à réparer doublure des voies respiratoires chez les ex-fumeurs, mais le tabagisme provoque également des lésions pulmonaires plus profondes qui peuvent conduire, par exemple, à l’emphysème; Ces dommages, préviennent-ils, ne sont pas réversibles même après avoir arrêté de fumer. EFEfuturo