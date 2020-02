Arrimadas insiste pour que la triple coalition avec le PP ne perde pas “un seul vote” | La politique

La porte-parole des Citoyens au Congrès, Inés Arrimadas, a insisté samedi pour demander aux “conservateurs et sociaux-démocrates” une triple coalition électorale avec le PP en Catalogne, en Euskadi et en Galice “pour ne pas rater un seul vote” et pourquoi “dans les circonstances” exceptionnel, vous devez avoir des réponses exceptionnelles. “

Lors d’une réunion avec des affiliés à Madrid, la candidate à la présidence des citoyens a assuré que son parti “jette toujours des ponts avec les constitutionnalistes” et c’est pourquoi elle a proposé “la formule” la mieux unie “dans trois territoires où les libertés sont menacées”, dans référence à ces trois communautés qui auront des processus électoraux cette année et qui n’ont pas l’approbation du chef populaire galicien, Alberto Núñez Feijóo.