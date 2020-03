Arrimadas prône un C “fort et vivant” qui rend l’illusion aux Espagnols | La politique

La candidate à la direction du Cs Inés Arrimadas a demandé jeudi aux militants de Saragosse leur participation aux primaires qui se déroulent ce week-end, qu’elle aspire à gagner et qui, selon elle, démontreront que la formation est “très forte, très vivante” et Il est capable d’exciter “des millions d’Espagnols”.

Arrimadas, qui affronte dans ce processus le vice-président de Castilla y León, Francisco Igea, a participé à une réunion avec des militants dans la capitale aragonaise, où ce jeudi est un jour férié pour la célébration de la Cincomarzada et où il a dit qu’il allait tout donner “à la primaire et au congrès qui se tiendra les 14 et 15 mars, avec lesquels il estime que” la nouvelle étape “va commencer.