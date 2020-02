Arrivées cachées: la magie de courir la nuit | Sports pratiques

La deuxième édition de Arrivées cachées, la course de montagne organisée Parc Naturel de Los Arribes del Duero Les 7 et 8 mars, il sera marqué dans son deuxième chapitre par le contre-la-montre de nuit du premier jour.

Le test de Zamora, qui a déjà dépassé le nombre de 250 participants, débutera samedi 7 avec un nouveau test de nuit qui partira de Pinilla de Fermoselle et consistera en un parcours de 3,7 kilomètres.

Ce sera une course pour vous ouvrir la bouche et “essayer d’étendre les Hidden Arribes au reste de la région et de faire connaître d’autres régions”, explique le directeur des tests, Antonio Del Pozo.

Le caractère frontalier de l’événement, avec la participation portugaise à la dernière édition, vise à unir la région par la promotion du sport.

Format de scène

Le centre des opérations de test d’Arribes del Duero est situé à Fermoselle, dans la province de Zamora, combien de centaines de participants arriveront avec la possibilité de choisir le test qui correspond le mieux à leurs besoins, car il est autorisé à courir le samedi, le dimanche ou les deux, grâce à son format d’étape.

Ce sera précisément dans son extension à deux jours la principale nouveauté d’une carrière destinée à promouvoir par le sport la belle enclave de la région de Zamora.

De cette façon, le coureur peut concourir le dimanche 8 dans l’une des deux routes de la première édition, “renouvelée avec plus de chemin et un paysage encore plus attrayant dans le parc naturel”, selon Antonio del Pozo.

Grands prix

Le test de la reine, baptisé ‘Grand Prix Wine Route Arribes ‘, il aura un parcours de 23 kilomètres, alors qu’il y en aura un autre de neuf kilomètres, le «Grand Prix Caja Rural», idéal pour débuter dans ce sport.

Le concept ‘par étapes »par Ultra Sanabria, dont l’adresse est également derrière Hidden Arrivals en tant que certificat de qualité de test, est livré avec la possibilité de participer à des étapes faisant le contre-la-montre le samedi et l’une des deux distances le dimanche, dans un format de course sur piste.

Si le coureur choisit le contre-la-montre de nuit et que la reine de l’étape du dimanche (23 kilomètres) participera à la soi-disant Expérience Arribes par étapes, alors que si vous le faites dans la chronoscalada et dans l’étape de 10 kilomètres de dimanche, vous le ferez dans la modalité Arrivées Starter par étapes.

A ces tests compétitifs s’ajoutera un sentier de randonnée, également de neuf kilomètres, et des ateliers enfants pour les plus petits.

